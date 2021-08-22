Супруг петербурженки, которой месяц назад сотрудники ГИБДД помогли добраться до роддома, отблагодарил полицию необычным образом. Мужчина подготовил свой BMW для выписки. Теперь его расцветка очень схожа с цветографической схемой машин МВД — такие же синие полоски по бокам и голубые буквы на задних дверях. Как отметил владелец автомобиля Игорь Кузьмин 22 августа, к нему обращаются сотрудники полиции с просьбой сделать фото.

Житель Петербурга отблагодарил полицейских с помощью послания на двери BMW. Его машина мимикрировала под служебную в честь рождения сына.

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«Благодаря инспектору ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району Гаджиеву Расиму, который сопроводил до роддома 20.07.2021 в 14:20, пришёл в наш мир Савелий», — гласит надпись на дверях.

Игорь Кузьмин пишет, что планирует так проездить пару месяцев, после чего снимет наклейки.

«Фонтанка» писала об этой истории месяц назад. Экипаж ДПС помог петербурженке экстренно добраться до роддома во Всеволожске.