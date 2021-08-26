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«Почта России» отстранила сотрудницу после появления в Сети видео о выдаче в Петербурге посылки с помощью броска и мата

Внутреннее расследование проводит АО «Почта России» по СЗФО после появления видео о грубом общении сотрудницы почты с клиенткой в Купчино

«Сдохни, тварь!» С таким пожеланием клиентка отделения почты на Бухарестской получила свою посылку от сотрудницы.

Видео общения на почте в отделении в доме 90 по указанной улице петербурженка выложила в Сети. На нем видно, как не рада общению с клиенткой сотрудница. Она сначала с использованием обсценной лексики выпроваживает женщину, а потом кидает в нее посылку с рюкзаком, за которой она пришла.

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В пресс-службе АО «Почта России» по СЗФО сообщили «Фонтанке», что считают такое поведение сотрудницы недопустимым, «какими бы ни были причины конфликта»:

«Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента», — сообщили в компании.

За более спокойным, даже флегматичным процессом сортировки посылок на ранней стадии работы «Почты» можно посмотреть на «Фонтанке».

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Комментарии (46)

Редиска Здесь
Господи, поскорее бы этих нервных и больных женщин заменили автоматическими системами. Пришел, отсканировал код, дверка открылась, забрал посылку.
С тех пор, как в магазинах появились кассы самообслуживания, принципиально не пользуюсь обычными кассами, даже если там очередь меньше.
Thunder
Я, конечно, всё понимаю, но есть и другая сторона медали: у нас в стране клиент - это царь и бог, а кто обслуживает клиентов - холопы, которые должны терпеть любые унижения. Как-то у меня работа была связана с отправкой посылок Интернет-магазина через почту - насмотрелся очень разного и, скорее, готов констатировать, что наши клиентики - это омерзительное быдло, а работники Почты за копейки это терпят, но не у всех выдерживают нервы. И когда такое происходит, поднимают вой и человека увольняют. А клиент-провокатор даже не получит в зубы протокол об оскорблении. Почему "не уважать" ментов или "оскорблять чувства" верующих нельзя, а крыть трехэтажным на почте или официантов в кафе якобы можно? Я вот за оскорбление сразу лицо разбиваю, и мое окружение это знает. Правда, моя работа, конечно же, не связана с пресмыканием перед клиентами
266164455
Одинокая, несчастная баба.., которая понимает, что кроме работы на этой почте в жизни больше уже ничего не светит... таких озверевших, неудовлетворенных теток кругом немернно... хотя жалости они не достойны...
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