Видео общения на почте в отделении в доме 90 по указанной улице петербурженка выложила в Сети. На нем видно, как не рада общению с клиенткой сотрудница. Она сначала с использованием обсценной лексики выпроваживает женщину, а потом кидает в нее посылку с рюкзаком, за которой она пришла.
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В пресс-службе АО «Почта России» по СЗФО сообщили «Фонтанке», что считают такое поведение сотрудницы недопустимым, «какими бы ни были причины конфликта»:
«Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента», — сообщили в компании.
За более спокойным, даже флегматичным процессом сортировки посылок на ранней стадии работы «Почты» можно посмотреть на «Фонтанке».