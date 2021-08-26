«Почта России» отстранила сотрудницу после появления в Сети видео о выдаче в Петербурге посылки с помощью броска и мата

Внутреннее расследование проводит АО «Почта России» по СЗФО после появления видео о грубом общении сотрудницы почты с клиенткой в Купчино