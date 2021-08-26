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Почта ускоряется: посмотрите на видео путь миллионов посылок в сортировочном центре

Как миллионы посылок сортируются в петербургском почтовом центре

«Фонтанка» побывала в петербургском сортировочном центре. Успейте найти на видео свою посылку, пока она не покинула город.

Как рассказали «Фонтанке» в Управлении Федеральной почтовой связи Петербурга и Ленобласти, каждое отправление — посылка или письмо, попавшее в петербургский сортировочный центр «Почты России», проводит там не более 12 часов. Поток отправлений растет настолько интенсивно, что уже к 2024 году существующие мощности перестанут с ним справляться. Поэтому предприятие до конца 2023 года построит и запустит в Петербурге второй сортировочный центр.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»


В 2021 году автоматизированный сортировочный центр «Почты России» в Петербурге ускорился на 4 % по сравнению с прошлым годом: за 7 месяцев через него прошли 176 миллионов отправлений. Ежедневно обрабатывается до полумиллиона писем и более 200 тысяч посылок.

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Комментарии (10)

Аппаратчик мокрой классификации
Почта-почта.. Удивлён, что сбер-логистик работает. Причем работает пока очень годно. Быстрее почты.
266214468
Как была помойка так и осталась. Отправления теряют, а в ответ на претензии пишут тупо отписки. Никто разбираться ни в чем не хочет. В отделениях полное разгильдяйство. Типичная совковая контора. Ужас.
monch
Подтверждаю - почта сегодня или пять назад - день и ночь! Быстро, электронно, приложение мобильное отличное!
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