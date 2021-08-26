Как рассказали «Фонтанке» в Управлении Федеральной почтовой связи Петербурга и Ленобласти, каждое отправление — посылка или письмо, попавшее в петербургский сортировочный центр «Почты России», проводит там не более 12 часов. Поток отправлений растет настолько интенсивно, что уже к 2024 году существующие мощности перестанут с ним справляться. Поэтому предприятие до конца 2023 года построит и запустит в Петербурге второй сортировочный центр.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
В 2021 году автоматизированный сортировочный центр «Почты России» в Петербурге ускорился на