Петербуржец заявил об угоне машины с рыболовными снастями, а нашли ее на стоянке у приставов

Угон автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга оказался арестом из-за долга. Рыбак не погасил взятый в банке кредит и однажды не нашел своей машины на стоянке.



Как стало известно «Фонтанке», днем 25 августа с сообщением об угоне в полицию обратился 56-летний неработающий петербуржец. Мужчина попросил принять меры к неизвестному похитителю его Suzuki Grand Vitara 2006 года. Машина пропала между 8:00 23 августа и 21:30 24 августа от парадной дома 18, корпус 1, по проспекту Ударников. Вместе с машиной пропали и находившиеся в ней рыболовные снасти, мангал-коптильня, постельное белье и рыболовная одежда.