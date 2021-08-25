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«Дайте его на растерзание». В Тюмени требуют самосуда над убийцей восьмилетней девочки

Тюменцы требуют самосуда над убийцей восьмилетней девочки

На Лесобазе в Тюмени возле дома, где жил предполагаемый убийца восьмилетней Насти Муравьёвой, собрались люди, требующие самосуда над преступником. Об этом 25 августа сообщает 72.ru.

Издание уточняет, что люди подошли, когда силовики проводили следственные мероприятия в доме на улице Судостроителей. «У людей массовая истерика. Они начинают кричать: «Дайте его [подозреваемого] нам на растерзание», — описал происходящее журналист 72.ru.

Журналисты показали, как из квартиры 40-летнего подозреваемого выносят вещи. Саму недвижимость опечатали.

Артур Галиев / 72.RU

СК официально заявил о задержании 40-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Девочка ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Поиски вели по всему городу. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов. 19 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное в 2,5 км от дома. Руки девочки были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.

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