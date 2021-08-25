На Лесобазе в Тюмени возле дома, где жил предполагаемый убийца восьмилетней Насти Муравьёвой, собрались люди, требующие самосуда над преступником. Об этом 25 августа сообщает 72.ru.



Издание уточняет, что люди подошли, когда силовики проводили следственные мероприятия в доме на улице Судостроителей. «У людей массовая истерика. Они начинают кричать: «Дайте его [подозреваемого] нам на растерзание», — описал происходящее журналист 72.ru.



Журналисты показали, как из квартиры 40-летнего подозреваемого выносят вещи. Саму недвижимость опечатали.