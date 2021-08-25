Образцы с тела убитой в Тюмени девочки совпали с ДНК подозреваемого

Генетический материал, найденный на теле убитой в Тюмени 8-летней Насти Муравьёвой, совпал с образцами ДНК, взятыми у подозреваемого. Об этом 25 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки», — говорится релизе МВД.

40-летний подозреваемый работал в мебельном магазине, оттуда, по данным следствия, он и взял полиэтилен, в который замотал убитую. «Тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан», — рассказала Петренко.