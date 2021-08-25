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Образцы с тела убитой в Тюмени девочки совпали с ДНК подозреваемого

Генетический материал, найденный на теле убитой в Тюмени 8-летней Насти Муравьёвой, совпал с образцами ДНК, взятыми у подозреваемого. Об этом 25 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки», — говорится релизе МВД.

40-летний подозреваемый работал в мебельном магазине, оттуда, по данным следствия, он и взял полиэтилен, в который замотал убитую. «Тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан», — рассказала Петренко.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что задержанный даёт признательные показания.

СК официально заявил о задержании 40-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Девочка ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Поиски вели по всему городу. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов. 19 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное в 2,5 км от дома. Руки девочки были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.

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Комментарии (1)

alexpv
Что-то слишком все сходится. Если верить сериалам такой идеальный расклад - обычная подстава реального убийцы. Ранее звучало, что девочка ходила в этот магазин постоянно чтобы подключится к интернету, перевести стрелки на работника магазина- самое простое для следствия , чтобы отрапортоваться. Пока что не очень верю...
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