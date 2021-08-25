Лавров: Любая страна ЕС может признать российские сертификаты о вакцинации

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о ситуации с признанием российских сертификатов о вакцинации в Евросоюзе. По его словам, такое решение может принять любая страна ЕС.
«Что касается... признания вакцин — конечно, это возможно. И любая страна Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения европейского агентства по лекарственным средствам», — сказал глава внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос о возможности взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией, пишет 25 августа РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Питер Стано рассказал «Фонтанке», что для признания российских сертификатов о вакцинации против коронавируса в Евросоюзе необходимо, чтобы документ соответствовал определённым технологическим требованиям. По его словам, переговоры с Москвой на этот счет не ведутся.
На данный момент использование «Спутника V» одобрили почти 70 стран мира, в том числе восемь европейских: Венгрия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Сербия и Черногория.