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Лавров: Любая страна ЕС может признать российские сертификаты о вакцинации

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о ситуации с признанием российских сертификатов о вакцинации в Евросоюзе. По его словам, такое решение может принять любая страна ЕС.

«Что касается... признания вакцин — конечно, это возможно. И любая страна Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения европейского агентства по лекарственным средствам», — сказал глава внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос о возможности взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией, пишет 25 августа РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Питер Стано рассказал «Фонтанке», что для признания российских сертификатов о вакцинации против коронавируса в Евросоюзе необходимо, чтобы документ соответствовал определённым технологическим требованиям. По его словам, переговоры с Москвой на этот счет не ведутся.

На данный момент использование «Спутника V» одобрили почти 70 стран мира, в том числе восемь европейских: Венгрия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Сербия и Черногория.

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