Лавров: Любая страна ЕС может признать российские сертификаты о вакцинации

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о ситуации с признанием российских сертификатов о вакцинации в Евросоюзе. По его словам, такое решение может принять любая страна ЕС.



«Что касается... признания вакцин — конечно, это возможно. И любая страна Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения европейского агентства по лекарственным средствам», — сказал глава внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос о возможности взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией, пишет 25 августа РИА Новости.

