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Трассе М-10 в Ленобласти добавили перекрытий в августе. Водителям придется ждать, пока тянут провода

Трассу М-10 в Ленобласти будут полностью перекрывать 26 и 30 августа

Федеральную трассу М-10 в Тосненском районе Ленобласти в последнюю неделю лета еще два дня будут полностью перекрывать для обустройства освещения. К 31 августа и 1 сентября добавили 26 и 30 августа.

Как сообщает 25 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для работ по подвесу проводов СИП через дорогу полностью перекроют проезд по автодороге М-10 «Россия» на участке между населенными пунктами Трубников Бор и Померанье. Ограничения будут действовать в следующие дни:

  • 26 августа с 15:15 до 15:30 — на 601-м километре трассы;
  • 30 августа с 11:30 до 11:45 и с 15:15 до 15:30 — на 600-м километре.

Ранее сообщалось, что на этих же участках будут перекрывать движение 31 августа и 1 сентября.

Участок будут закрывать не более чем на 15 минут. Работы ведутся в рамках контракта на устройство искусственного освещения на участке трассы с 599-го по 666-й километр. Завершить их должны в октябре 2021 года.

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Комментарии (1)

hal9000
Ну если по 15 минут...надо ещё плюсануть минут 15...а иначе чё там за 15 минут успеют?..ограждение выставить если тока
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