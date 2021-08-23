Трассу М-10 в Ленобласти будут перекрывать 31 августа и 1 сентября

На участке федеральной трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти два дня на короткое время будут полностью перекрывать движение, чтобы протянуть провода.

Как сообщает 23 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке трассы между населенными пунктами Трубников Бор и Померанье будут подвешивать провода СИП через дорогу. Для этого проезд полностью перекроют, но не более чем на 15 минут: