FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
74.07р86.78р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Трассу М-10 в Ленобласти будут перекрывать 31 августа и 1 сентября

На участке федеральной трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти два дня на короткое время будут полностью перекрывать движение, чтобы протянуть провода.

Как сообщает 23 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке трассы между населенными пунктами Трубников Бор и Померанье будут подвешивать провода СИП через дорогу. Для этого проезд полностью перекроют, но не более чем на 15 минут:

  • 31 августа с 15:00 до 15:15 — на 601-м километре автодороги;
  • 1 сентября с 11:30 до 11:45 и с 15:15 до 15:30 — на 600-м километре.

Работы ведутся в рамках контракта на устройство искусственного электроосвещения на участке М-10 «Россия» с 599-го по 666-й километр. Полностью их должны закончить в октябре.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266211990
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты два-два-02 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой. очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний