Трассу М-10 в Ленобласти будут перекрывать 31 августа и 1 сентября

На участке федеральной трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти два дня на короткое время будут полностью перекрывать движение, чтобы протянуть провода.
Как сообщает 23 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке трассы между населенными пунктами Трубников Бор и Померанье будут подвешивать провода СИП через дорогу. Для этого проезд полностью перекроют, но не более чем на 15 минут:
- 31 августа с 15:00 до 15:15 — на 601-м километре автодороги;
- 1 сентября с 11:30 до 11:45 и с 15:15 до 15:30 — на 600-м километре.
Работы ведутся в рамках контракта на устройство искусственного электроосвещения на участке М-10 «Россия» с 599-го по 666-й километр. Полностью их должны закончить в октябре.