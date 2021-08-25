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Россия разрешила въезд тысяче афганцев

Российские власти готовы принять тысячу человек из Афганистана, кто захотел покинуть страну после прихода к власти талибов*.

«Афганская диаспора получила согласие российских властей на просьбу помочь примерно 1 тысяче желающих приехать из Афганистана в РФ», — сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Центра диаспор Афганистана в России Гулама Мохаммада Джалала.

Среди тех, для кого зажёгся «зелёный свет» в виде разрешения на въезд, есть лица афганского происхождения с гражданством и видом на жительство в РФ, а также студенты, которые учились в России, и сотрудники коммерческих структур с рабочей визой РФ.

Как заверил Джалал, «при первой же технической возможности, когда откроют аэропорт, они прилетят в Россию».

Насчёт других категорий решение пока не принято.

«Самая многочисленная категория — это лица, которые учились ранее в России, специалисты, которые хотели бы вернуться в Россию, члены семей, проживающих в России. Вопрос пока открыт», — сказал президент Центра диаспор Афганистана. Есть опасения, что среди беженцев могут оказаться террористы.

Ранее днём 25 августа стало известно, что Минобороны РФ начало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Для этого задействовано четыре военно-транспортных самолета.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

К сегодняшнему дню талибы заявили о завершении боевых действий в Афганистане, амнистии для чиновников и граждан ИРА, обслуживавших контингенты США и НАТО, приступили к наведению общественного порядка, подтвердили намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы. Несмотря на это и на установленные контакты с представителями де-факто новой власти страны, Россия не торопится исключать движение из списка террористических.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (8)

***_555
Путриотики, ау! Что тут вякали про Европу?
Danik
Мы их там когда забыли?
Тут борадачей хватает. Еле успевают ловить, а тут еще добавочка опытных людей, для которых ценности россиян лишние.
Василий Марущак
Предлагаю этих дикарей разместить в квартирах тех чиновников, кто утверждал эти разрешения.
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