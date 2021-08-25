Россия разрешила въезд тысяче афганцев

Российские власти готовы принять тысячу человек из Афганистана, кто захотел покинуть страну после прихода к власти талибов*.

«Афганская диаспора получила согласие российских властей на просьбу помочь примерно 1 тысяче желающих приехать из Афганистана в РФ», — сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Центра диаспор Афганистана в России Гулама Мохаммада Джалала.

Среди тех, для кого зажёгся «зелёный свет» в виде разрешения на въезд, есть лица афганского происхождения с гражданством и видом на жительство в РФ, а также студенты, которые учились в России, и сотрудники коммерческих структур с рабочей визой РФ.