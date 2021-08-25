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72.ru: Восьмилетнюю девочку из Тюмени изнасиловали и убили в первый день исчезновения

Тюменский портал 72.ru сообщает 25 августа подробности дела об убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой, которую искали с конца июня.

По информации источника издания, девочка была изнасилована и убита в первый день своего исчезновения. Более точные данные станут доступны после ряда экспертиз.

Мужчина, которого подозревают в преступлении, ранее не был судим. Жил на деньги от изготовления мебели в соседнем пансионате. Туда Настя ходила, чтобы воспользоваться беспроводным интернетом. В роковой день мужчина мог быть в состоянии опьянения.

Ранее СК официально заявил о задержании 40-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Девочка ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Поиски вели по всему городу. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов. 19 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное в 2,5 км от дома. Руки девочки были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.

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Комментарии (10)

Kot Piter
Девочка в восемь лет пошла за "беспроводным интернетом" в соседний пансионат? :-О
nuga
Значит,если это тот самый,который с 97 года похищал косоглазых детей в Тюмени, ему было 12-13 лет .Пуберат попер.Родителям должно быть стыдно за такое.
Владислав М
Чего-то мутно всё. Говорили про маньяка-рецидивиста, а тут вдруг добропорядочный мужчина выпил и внезапно ударился во все тяжкие.
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