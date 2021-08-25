72.ru: Восьмилетнюю девочку из Тюмени изнасиловали и убили в первый день исчезновения

Тюменский портал 72.ru сообщает 25 августа подробности дела об убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой, которую искали с конца июня.



По информации источника издания, девочка была изнасилована и убита в первый день своего исчезновения. Более точные данные станут доступны после ряда экспертиз.

Мужчина, которого подозревают в преступлении, ранее не был судим. Жил на деньги от изготовления мебели в соседнем пансионате. Туда Настя ходила, чтобы воспользоваться беспроводным интернетом. В роковой день мужчина мог быть в состоянии опьянения.