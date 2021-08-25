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В МО «Ульянка» насчитали нарушений на 86 млн рублей

По итогам проверки деятельности муниципального образования «Ульянка» аудиторы Контрольно-счетной палаты насчитали 130 нарушений на сумму не менее 86 млн рублей. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба КСП.

Проверка охватывала период 2020 и 2021 годов. Нецелевым образом, полагают аудиторы, муниципалитет истратил 740 тысяч, которые направили на оплату консультаций по вопросам госзакупок, издание местной газеты, где печатали кроссворды, материалы на тему здоровья и медицины и полезные советы. На 7,5 тысячи закупили инструменты для починки детского и спортивного оборудования за счет статьи на временное трудоустройство подростков и пожилых.

Ущерб на 939 тысяч рублей КСП нашла в сфере госзакупок: в установке на детской площадке пластиковой горки вместо железной, не полностью выполненных, но оплаченных работах по санитарной рубке деревьев. Еще 2,7 млн бюджет потерял за счет включения в смету благоустройства травмобезопасного покрытия, цена которого была завышена в 3,5 раза.

2 млн рублей, по мнению аудиторов, было использовано неэффективно: закупленные еще в прошлом году 480 комплектов постельного белья так и не были на момент проверки переданы жителям, для которых они предназначались.

Информацию о результатах проверки КСП направила спикеру Заксобрания Петербурга Вячеславу Макарову, губернатору Александру Беглову, прокурору города Сергею Литвиненко и главе регионального УФНС Александру Гнедых.

«Ульянка» многие годы считалась территорией «старожила» городского парламента единоросса Сергея Никешина. Однако по итогам муниципальных выборов в 2019 году влияние депутата на округ значительно ослабло, так как в совет МО избралась оппозиция, самовыдвиженцы (часть лояльна администрации Кировского района) и несколько сторонников Никешина. Об этой истории подробно рассказывала «Фонтанка».

Никешину ранее отказали в регистрации в качестве кандидата в Заксобрание, горизбирком отказался удовлетворить жалобу депутата.

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