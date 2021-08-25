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В России вступил в силу запрет на звуковую рекламу из громкоговорителей на домах

Запрет на рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях вступил в силу в среду, 25 августа. Соответствующий закон был принят Госдумой еще в середине мая.

Согласно документу, теперь нельзя распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на стенах и крышах зданий, в том числе жилых.

В пояснительной записке к закону указывалось, что звуковая реклама навязчива и плохо влияет на условия работы и отдыха людей. Авторы инициативы считают, что это приводит к росту социальной напряженности, так как жители домов «вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно».

Ранее «Фонтанка» подробно писала, что звуковая реклама буквально заполонила улицы Петербурга. Людей через громкоговорители зазывают на экскурсии и в магазины, предлагают им микрокредиты и различные товары.

Новый закон направлен на борьбу с шумной рекламой, при этом теоретически никто не помешает выставить колонку или выйти с рупором и крутить рекламу на улицах дальше.

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Комментарии (2)

roma.sh82
на зданиях то запретили, а люди-бутерброды с матюгальниками на шее останутся? Очередной пшик.
hedgehog_
а еще можно прикручивать матюгальники на балконы, а где нет балкона - хреначить штангу на потолок и выдвигать в окно. а если лень так заморачиваться, то нестационарный матюгальник на отливе тоже остается законным. ведь его можно убрать. особенно в случае внезапной проверки.
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