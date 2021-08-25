В России вступил в силу запрет на звуковую рекламу из громкоговорителей на домах

Запрет на рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях вступил в силу в среду, 25 августа. Соответствующий закон был принят Госдумой еще в середине мая.



Согласно документу, теперь нельзя распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на стенах и крышах зданий, в том числе жилых.



В пояснительной записке к закону указывалось, что звуковая реклама навязчива и плохо влияет на условия работы и отдыха людей. Авторы инициативы считают, что это приводит к росту социальной напряженности, так как жители домов «вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно».

