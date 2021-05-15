Фото: Сергей Рыбежский / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Навязчивый рекламный шум давно прописался на улицах Петербурга. Он встречает путников прямо у дверей Московского вокзала. «Наушники и зарядки. На андроид и на айфон» — это мантра, которая записывается на подкорке, не хуже телерекламы 90-х.

Не могут молчать продавцы экскурсий на Невском. У каждого на углу с Фонтанкой, каналом Грибоедова и Мойкой — по громкоговорителю. «Часовая обзорная экскурсия по рекам и каналам, отправление скоро», — вещают они в массы. У Екатерининского сквера годами крутится традиционное приглашение — «лучшее время и место для автобусной экскурсии», независимо от времени суток, сезона и погоды. Из мехового подвала через дорогу гнусным голосом предлагают шкурки норок. Чуть дальше в режиме повтора зовут на обеды. На Большой Морской, прямо около Дворцовой площади, и вовсе соревнование децибелов по обе стороны улицы.



Микрозаймы, автошколы, общепит, аттракционы для туристов. Контингент рекламодателей почти на уровне объявлений на столбах, асфальте или автомобилях. Бороться легальными методами практически невозможно. Если договориться напрямую с источником шума не выходит, то остается закон о тишине с 22 до 8 утра, но на ночь рекламу, как правило, выключают. Есть нормы СанПиН по уровню шума, но надо еще удачно вызвать сотрудников Роспотребнадзора, которые чутким прибором зафиксируют нарушение. К моменту проверки громкость могут и убавить. Никакого другого запрета не существует. Попытки его установить предпринимаются много лет.

В 2016 году депутат петербургского ЗакСа Алексей Макаров внес в петербургский парламент проект федерального закона, призванный оградить людей от слишком громкой звуковой рекламы. Он предполагал запрет на распространение её на территориях жилых зон и трансляцию в непрерывном режиме.

Помимо этого, документом предлагалось установить временные рамки «вещания»: в рабочие дни с 10 до 20 часов, в выходные и праздничные — с 11 до 20. Точечный удар планировался и по микрофинансовым организациям — им предлагалось предписать раскрывать в своих аудиорассказах полные условия кредитных предложений, что превратило бы послания в бесполезный набор процентов и цифр. Однако в правительстве на такую инициативу дали отрицательное заключение, что предопределило судьбу проекта в Госдуме.



Спустя пять лет мучений с аудиорекламой появился новый законопроект. И снова он исходит не от правительства или Госдумы, а из недр регионального парламента. В этот раз астраханского. Его уже поддержали депутаты из Смоленска, Красноярского края, Алтая, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. На первый взгляд, инициатива вносит поправки в тот же закон «О рекламе» и примерно теми же словами описывает проблему.

«Звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно», — отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Депутаты признают, что реклама стимулирует потребителей совершать покупки, заказывать услуги, а её ограничение может негативно повлиять на прибыль рекламодателей, однако приоритет отдают защите права граждан на благоприятную среду.



«Нам поступают многочисленные жалобы от жителей многоквартирных домов, где расположены объекты сферы услуг, торговли. Речь идёт о том, что выносят колонки и в течение целого дня, вы понимаете, с периодичностью 10–15 секунд воспроизводят один и тот же текст: то золото, то микрозаймы, то скидки — на вторых и третьих этажах практически невозможно жить. Мы предлагаем запретить использование звукоусиливающей аппаратуры в рекламных целях в жилых домах», — объяснил председатель астраханской Думы Игорь Мартынов.

Вот только методы защиты отличаются от предложения из Петербурга. Решение сведено к одному-единственному пункту — запретить распространять звуковую рекламу «с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на стенах и крышах зданий». То есть теоретически никто не мешает выставить колонку на улицу или выйти с громкоговорителем и крутить рекламу на улицах дальше.

«В таком виде это не позволит полностью исправить ситуацию. Современные устройства воспроизведения звука можно повесить и на человека и поставить на улице, и работать могут они довольно громко. Нужно исходить из того, что если есть жилой дом, то вблизи него не может быть аудиорекламы. А откуда именно она транслируется — стационарная колонка, переносное устройство или автомобиль — не так важно», — считает Макаров. Но и в этом видит шаг вперед в решении проблемы.



Однако такая инициатива пришлась по душе правительству. Как следует из официального отзыва кабинета Михаила Мишустина, там считают чрезмерным запрет звуковой рекламы целиком, и из переносимых устройств в частности, а вот стационарным вещанием поступиться готовы.

На днях законопроект приняли во втором чтении и осталось финальное — 18 мая. Если и оно пройдет успешно, уже к осени в России могут начать ограничивать аудиорекламу.

Илья Казаков. «Фонтанка.ру»

