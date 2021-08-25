Маврикий смягчает правила въезда. На острове признали «Спутник V»

Островное государство в Южной Африке собирается осенью отменить карантин для вакцинированных путешественников.
«Без карантина и других ограничений для вакцинированных путешественников Маврикий откроется с 1 октября», — сообщает 25 августа АТОР.
Перед поездкой на остров прошедшим вакцинацию все равно необходимо будет получить отрицательный результат ПЦР-теста.
Сейчас на Маврикии действует 14-дневный карантин. С сентября его сократят до 7 дней.
Маврикий открылся для россиян 15 июля. Островное государство признало российский препарат. В конце июня первая партия «Спутника V» прибыла на острова.
Ранее «Фонтанка» писала, что туристический поток из России на дорогие курорты побил показатели допандемийного 2019 года.
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Островное государство в Южной Африке собирается осенью отменить карантин для вакцинированных путешественников.