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Маврикий смягчает правила въезда. На острове признали «Спутник V»

Республика Маврикий облегчила въезд в страну для привитых от коронавируса туристов

Островное государство в Южной Африке собирается осенью отменить карантин для вакцинированных путешественников.

«Без карантина и других ограничений для вакцинированных путешественников Маврикий откроется с 1 октября», — сообщает 25 августа АТОР.

Перед поездкой на остров прошедшим вакцинацию все равно необходимо будет получить отрицательный результат ПЦР-теста.

Сейчас на Маврикии действует 14-дневный карантин. С сентября его сократят до 7 дней.

Маврикий открылся для россиян 15 июля. Островное государство признало российский препарат. В конце июня первая партия «Спутника V» прибыла на острова.

Ранее «Фонтанка» писала, что туристический поток из России на дорогие курорты побил показатели допандемийного 2019 года.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста/. Самой очень стыдно.
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