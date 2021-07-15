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Маврикий открылся для россиян. Привитые «Спутником V» будут «иметь преимущество»

Власти Маврикия рассказали о правилах для вакцинированных «Спутником V»

Небольшая республика на островах в Индийском океане открыла границы для иностранных туристов.

«Российские туристы могут с 15 июля посещать Маврикий», — рассказал 15 июля представитель посольства РФ ТАСС.

По данным дипмиссии, привитые вакциной «Спутник V» путешественники «имеют преимущество». Так, россиянам без прививки придется провести 14-дневный карантин в отеле. Лишь после двух тестов они могут свободно отдыхать. Привитые же соотечественники «обладают правом свободно перемещаться по территории заказанного ими отеля, пользоваться его пляжем». С октября власти республики обещают снять часть коронавирусных ограничений.

Маврикий признал российский препарат. В конце июня первая партия «Спутника V» прибыла на острова.

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Комментарии (14)

altnec
Кому-чего.
Целое государство в оппе, а .резиденту - развлечение.
И всё это - Шкулёв.
мухомор
На Маврикии вообще классно.
Но дороговато. Хотя где сейчас дешевле.
Песочек очень мелкий и из-за него вода кажется мутноватой.
Но нет водорослей. Пляжи не такие широкие как в Канкуне или Доминикане.
А ещё не ведитесь на всякие экскурсии на пески Шамарель или Ле Морн. Нечего там делать. На картинках всё в 100500 раз лучше чем в живую.
Гранд Бэй и Перебере имхо лучшее.
А13579
Весь мир съехал на почве вакцинации. Вместо того, чтобы бороться с ковидом, вакцинированным разрешают беспрепятственно его распространять.
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