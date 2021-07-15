Маврикий открылся для россиян. Привитые «Спутником V» будут «иметь преимущество»

На Маврикии вообще классно.

Но дороговато. Хотя где сейчас дешевле.

Песочек очень мелкий и из-за него вода кажется мутноватой.

Но нет водорослей. Пляжи не такие широкие как в Канкуне или Доминикане.

А ещё не ведитесь на всякие экскурсии на пески Шамарель или Ле Морн. Нечего там делать. На картинках всё в 100500 раз лучше чем в живую.

Гранд Бэй и Перебере имхо лучшее.