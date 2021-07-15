Маврикий открылся для россиян. Привитые «Спутником V» будут «иметь преимущество»

Небольшая республика на островах в Индийском океане открыла границы для иностранных туристов.
«Российские туристы могут с 15 июля посещать Маврикий», — рассказал 15 июля представитель посольства РФ ТАСС.
По данным дипмиссии, привитые вакциной «Спутник V» путешественники «имеют преимущество». Так, россиянам без прививки придется провести 14-дневный карантин в отеле. Лишь после двух тестов они могут свободно отдыхать. Привитые же соотечественники «обладают правом свободно перемещаться по территории заказанного ими отеля, пользоваться его пляжем». С октября власти республики обещают снять часть коронавирусных ограничений.
Маврикий признал российский препарат. В конце июня первая партия «Спутника V» прибыла на острова.