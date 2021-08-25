FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Программу семейной ипотеки продлили до 2024 года

Правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает 25 августа пресс-служба кабмина, кредиты по льготной ставке до 6 % годовых на приобретение жилья или строительство собственного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

Для обеспечения этих изменений правительство увеличивает лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 трлн рублей. Мишустин отметил, что это позволит помочь большему числу семей обзавестись собственным жильем и укрепит спрос на различные товары и услуги — от строительных материалов до мебели и разных мелочей.

Программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году по поручению президента Владимира Путина. С помощью нее молодые семьи могут купить жилье под 6 % годовых. Взять такой кредит имеют право родители даже одного ребенка, если он родился после 1 января 2018 года. Первоначальный взнос составляет от 15 % стоимости жилья. В Петербурге максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.

Подробнее о том, как работает семейная ипотека, читайте в материале «Фонтанки».

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266206839
а смысл? я с такой экономикой детей заводить не собираюсь... себя бы прокормить для начала и "вывести в люди"... взял ипотеку на 15 лет, и сразу вдыщь - треть зарплаты на платежи улетает... и так у многих.... да и порой чем взрослее становишься, тем всё больше убеждаешься в том, что они не цель этой жизни и можно вполне прожить и без них.
266213976
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства зако.нчились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно../
260692201
Неплохо лоханули семьи, год назад можно было взять по этой программе под 4-4,5% и цена на жилье на 60% ниже.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний