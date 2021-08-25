Программу семейной ипотеки продлили до 2024 года

Правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Как сообщает 25 августа пресс-служба кабмина, кредиты по льготной ставке до 6 % годовых на приобретение жилья или строительство собственного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.



Для обеспечения этих изменений правительство увеличивает лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 трлн рублей. Мишустин отметил, что это позволит помочь большему числу семей обзавестись собственным жильем и укрепит спрос на различные товары и услуги — от строительных материалов до мебели и разных мелочей.

