Программу семейной ипотеки продлили до 2024 года

Правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщает 25 августа пресс-служба кабмина, кредиты по льготной ставке до
Для обеспечения этих изменений правительство увеличивает лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 трлн рублей. Мишустин отметил, что это позволит помочь большему числу семей обзавестись собственным жильем и укрепит спрос на различные товары и услуги — от строительных материалов до мебели и разных мелочей.
Программа «Семейная ипотека» была запущена в 2018 году по поручению президента Владимира Путина. С помощью нее молодые семьи могут купить жилье под
Подробнее о том, как работает семейная ипотека, читайте в материале «Фонтанки».