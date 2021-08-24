Путин заявил, что Россия впервые за всю историю может решить жилищный вопрос

Возможность решить жилищный вопрос граждан появилась впервые за всю историю России. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на встрече с главой корпорации «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.
«Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу [обеспечения жильем] в целом», — цитирует главу государства ТАСС 24 августа.
Также Путин отметил, что государство должно обеспечить юридическую безопасность граждан в сфере приобретения жилья.
«Правовая и финансовая грамотность людей очень разная. И нельзя от рядового гражданина, даже хорошо подготовленного в своей отрасли, требовать полного знания того, что происходит. Государство должно обеспечить безопасность», — заявил Путин.
Ранее президент предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.