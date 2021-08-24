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Путин анонсировал новую программу по расселению аварийного жилья

Владимир Путин хочет выделить 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья.

«Нужно двигаться дальше! <...> Запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года», — заявил 24 августа президент на съезде «Единой России».

По его словам, в качестве первоочередного шага на эти цели будет выделено 45 миллиардов рублей. Это заявление было встречено аплодисментами. Глава государства также обратил внимание на развитие инфраструктуры, которое должно осуществляться в контакте с гражданами.

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Комментарии (11)

Muxpeh
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