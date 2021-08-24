«Я считаю, что по всем этим делам [присвоения статуса иностранный агент журналистам и СМИ] нужно доводить ситуацию до разбора в Конституционном суде. Это абсолютно правильное направление. Жаловаться Минюсту на Минюст (23 августа члены президентского СПЧ получили разъяснения по ситуации с телеканалом «Дождь»*, признанным иноагентом, от представителя Минюста. — Прим.ред.). Ну они же орган исполнительной власти. Закон так написан. Они так и исполняют. Когда закон плохо написан, когда в нём нет логики, он может действовать только плохо. Вот в чём проблема. Недостатки закона может выявить КС. Вся конструкция про «иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента» противоречит юридической логике и нуждается в радикальной переработке», — сказал Михаил Федотов.
Ранее о подготовке обращения в Конституционный суд сообщил один из первых физлиц-иноагентов России главред «Псковской губернии» Денис Камалягин. Журналист намерен оспорить нормы закона о СМИ, где прописана возможность присвоения статуса «иностранный агент». Сейчас он находится на стадии апелляционного суда.
Михаил Федотов отметил, что готов лично выступить в Конституционном суде по этому вопросу.
«У нас есть только один выход: действуем в правовом поле. Доводим дело до Конституционного суда. С большим удовольствием выступлю в суде в качестве эксперта, который объяснит суду всю юридическую беспомощность данных законодательных актов. Моя позиция известна с 2012 года. Я ещё тогда опубликовал статью «К вопросу о понятии «иностранный агент» в Российском праве», — сказал экс-глава СПЧ 47news.
Очередной всплеск обсуждения статуса «иностранный агент» СМИ и физлиц был спровоцирован включением в список Минюста телеканала «Дождь»*. По словам Михаила Федотова, это СМИ фактически пострадало за то, что выполняло требование закона.
«Самое парадоксальное, что ООО «Телеканал «Дождь» действовало строго по закону и за это получило «титул» иноагента. Невероятно, но факт. Телеканал получал иностранное финансирование и каждый раз информировал Роскомнадзор об этом, в чем легко убедиться на сайте РКН. Если бы «Дождь» нарушил эту свою обязанность, то был бы привлечён к административной ответственности по статье. Но ни в чем подобном телеканал не обвиняется. Дальше. Если бы «Дождь» распространял материалы иностранного СМИ-иноагента без маркировки, то он был бы привлечён к административной ответственности по статье 13.15 КоАП. Но он всегда маркировал. А теперь получил за это статус иноагента. Получается, что его наказали не за нарушение, а за выполнение закона», — комментирует ситуацию юрист и правозащитник.
После присвоения статуса иноагента телеканалу «Дождь» действующие члены президентского СПЧ провели встречу с представителем Минюста, который им разъяснил, что стать иноагентом можно даже за денежный перевод от родственников из-за рубежа. Подробности этой встречи «Фонтанке» рассказала член СПЧ Ева Меркачёва.
Депутат Госдумы Леонид Левин в 2019 году на стадии обсуждения нашумевших поправок убеждал «Фонтанку», что новые нормы про физлиц-иноагентов не станут правовой дубиной против инакомыслия.
*«Дождь» признан в РФ СМИ иностранным агентом в 2021 году.