«Я считаю, что по всем этим делам [присвоения статуса иностранный агент журналистам и СМИ] нужно доводить ситуацию до разбора в Конституционном суде. Это абсолютно правильное направление. Жаловаться Минюсту на Минюст (23 августа члены президентского СПЧ получили разъяснения по ситуации с телеканалом «Дождь» *, признанным иноагентом, от представителя Минюста. — Прим.ред.). Ну они же орган исполнительной власти. Закон так написан. Они так и исполняют. Когда закон плохо написан, когда в нём нет логики, он может действовать только плохо. Вот в чём проблема. Недостатки закона может выявить КС. Вся конструкция про «иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента» противоречит юридической логике и нуждается в радикальной переработке», — сказал Михаил Федотов.

Ранее о подготовке обращения в Конституционный суд сообщил один из первых физлиц-иноагентов России главред «Псковской губернии» Денис Камалягин. Журналист намерен оспорить нормы закона о СМИ, где прописана возможность присвоения статуса «иностранный агент». Сейчас он находится на стадии апелляционного суда.

Михаил Федотов отметил, что готов лично выступить в Конституционном суде по этому вопросу.

«У нас есть только один выход: действуем в правовом поле. Доводим дело до Конституционного суда. С большим удовольствием выступлю в суде в качестве эксперта, который объяснит суду всю юридическую беспомощность данных законодательных актов. Моя позиция известна с 2012 года. Я ещё тогда опубликовал статью «К вопросу о понятии «иностранный агент» в Российском праве», — сказал экс-глава СПЧ 47news.

Очередной всплеск обсуждения статуса «иностранный агент» СМИ и физлиц был спровоцирован включением в список Минюста телеканала «Дождь»*. По словам Михаила Федотова, это СМИ фактически пострадало за то, что выполняло требование закона.