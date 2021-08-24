Центр им. Чумакова планирует испытать «КовиВак» на пожилых в сентябре

Центр им. Чумакова намерен получить разрешение на испытания вакцины «КовиВак» на людях старше 60 лет в сентябре.

«На 60+ мы еще разрешения не получили, мы его ожидаем где-то недели через две ориентировочно, в сентябре месяце», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов 24 августа.

Сейчас проходит третья стадия клинических исследований без плацебо. После получения разрешения на испытание вакцины на пожилых центр планирует подать заявку на исследование действия вакцины на людей с сопутствующими заболеваниями, аутоиммунными, хронической обструктивной болезнью легких и онкологией.