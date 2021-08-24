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Центр им. Чумакова планирует испытать «КовиВак» на пожилых в сентябре

Центр им. Чумакова намерен получить разрешение на испытания вакцины «КовиВак» на людях старше 60 лет в сентябре.

«На 60+ мы еще разрешения не получили, мы его ожидаем где-то недели через две ориентировочно, в сентябре месяце», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов 24 августа.

Сейчас проходит третья стадия клинических исследований без плацебо. После получения разрешения на испытание вакцины на пожилых центр планирует подать заявку на исследование действия вакцины на людей с сопутствующими заболеваниями, аутоиммунными, хронической обструктивной болезнью легких и онкологией.

«КовиВак» был зарегистрирован 19 февраля 2021 года. Это цельновирионная вакцина, в которой используются уже убитые (инактивированные) вирусы.

«Фонтанка» писала, что последний раз «КовиВак» привозили в Петербург 19 августа. В город поступило 6 240 комплектов вакцины.

В июле разработка Центра имени Чумакова вызвала особый спрос у желающих сделать прививку, на нее открыли настоящую охоту. Популярность препарата объясняется тем, что, в отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», «КовиВак» создан по классической схеме с убитым коронавирусом внутри. Лекарство рекомендуют тем, кому противопоказаны другие прививки.

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Комментарии (1)

Крюгер Брент
о как....испытывать на пожилых....прэлэстная формулировка. Особенно если учесть что персам обещали накинуть десятку к концу года,а испытывать начнут в сентябре. Видимо число соискателей до конца года изрядно поредеет
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