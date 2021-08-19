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Дефицитный «КовиВак» вернулся в Петербург. В город привезли больше шести тысяч доз

В Петербург поступили вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт»

В ближайшее время у петербуржцев появится больше возможностей поставить прививку дефицитным «КовиВаком». В город привезли 6 240 комплектов вакцины.

Как сообщили в пресс-службе Смольного 19 августа, на фармбазу Петербурга также поступили 132 904 дозы вакцины «Спутник Лайт».

На данный момент в городе работают 165 прививочных пунктов. В Петербурге активный иммунитет от болезни получили 1 427 464 местных жителя, 1 288 055 полностью закончили цикл вакцинации.

В последний раз «КовиВак» в Петербург привозили больше месяца назад, тогда партия была крупнее — 8 580 доз. Разработка Центра имени Чумакова вызвала особый спрос у желающих сделать прививку, на нее открыли настоящую охоту.

Популярность вакцины объясняется тем, что в отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», «КовиВак» создана по классической схеме с убитым коронавирусом внутри. Лекарство рекомендуют тем, кому противопоказаны другие прививки.

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Комментарии (4)

Piter Russo
В каких пунктах будет то?
264520361
Кому он так нужен?
Из всех наших вакцин доказанно работает только «Спутник».
Инактивированные вакцины (к которым относится и ковивак) везде в мире показывают эффективность хуже векторных/мРНК
michailPotapov
Без Вакцин распространить заразу не удастся ( С) Д.А.Медведев
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