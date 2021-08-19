Дефицитный «КовиВак» вернулся в Петербург. В город привезли больше шести тысяч доз

В ближайшее время у петербуржцев появится больше возможностей поставить прививку дефицитным «КовиВаком». В город привезли
Как сообщили в пресс-службе Смольного 19 августа, на фармбазу Петербурга также поступили
На данный момент в городе работают 165 прививочных пунктов. В Петербурге активный иммунитет от болезни получили
В последний раз «КовиВак» в Петербург привозили больше месяца назад, тогда партия была крупнее —
Популярность вакцины объясняется тем, что в отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», «КовиВак» создана по классической схеме с убитым коронавирусом внутри. Лекарство рекомендуют тем, кому противопоказаны другие прививки.