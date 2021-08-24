Производство дефицитного «КовиВака» хотят нарастить до 2,5 млн доз в месяц

Центр им. Чумакова планирует с октября 2021 года увеличить объем производства вакцины «КовиВак» в два раза. Об этом 24 августа заявил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия-24».



По его словам, учреждение получило и установило необходимые реакторы, которые позволят нарастить выпуск препарата.



«Мы рассчитываем на то, что с октября мы сможем рассчитывать минимум на удвоение производства, до 2,5 млн [доз вакцины «Ковивак«] в месяц. Это будет ясно в конце сентября», — цитирует Ишмухаметова ТАСС.

