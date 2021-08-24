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Производство дефицитного «КовиВака» хотят нарастить до 2,5 млн доз в месяц

Центр им. Чумакова планирует с октября 2021 года увеличить объем производства вакцины «КовиВак» в два раза. Об этом 24 августа заявил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, учреждение получило и установило необходимые реакторы, которые позволят нарастить выпуск препарата.

«Мы рассчитываем на то, что с октября мы сможем рассчитывать минимум на удвоение производства, до 2,5 млн [доз вакцины «Ковивак«] в месяц. Это будет ясно в конце сентября», — цитирует Ишмухаметова ТАСС.

«Фонтанка» писала, что последний раз «КовиВак» привозили в Петербург 19 августа. В город поступило 6 240 комплектов вакцины.

В июле разработка Центра имени Чумакова вызвала особый спрос у желающих сделать прививку, на нее открыли настоящую охоту. Популярность препарата объясняется тем, что, в отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», «КовиВак» создан по классической схеме с убитым коронавирусом внутри. Лекарство рекомендуют тем, кому противопоказаны другие прививки.

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