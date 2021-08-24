Бастрыкин потребовал доклада по тюменскому маньяку, который за 24 года мог убить 9 детей

Как пишет СК 24 августа, дети пропадали в регионе с 1997 года и у следствия есть основания полагать, что все эти эпизоды дело рук одного маньяка. Поводом для федерального внимания к работе тюменских следователей стало обнаружение тела 8-летней девочки. Как сообщалось ранее, ее руки были связаны проводом, рот и нос заклеены скотчем. Ее искали полтора месяца, на момент обнаружения тела 19 августа она была мертва около недели.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал тщательного анализа материалов о пропаже детей в Тюменской области. На данный момент СК знает о девяти жертвах.

Ранее сообщалось, что за 24 года набралось 6 жертв маньяка, однако Следком сообщает о девяти случаях. Не все жертвы найдены. Бастрыкин потребовал предоставить ему тщательный доклад по всей собранной с 1997 года информации.

К делу подключился следователь Евгений Карчевский, известный поимкой ангарского маньяка. У некоторых жертв есть общий признак — как и у найденной последней девочки, у них было косоглазие.