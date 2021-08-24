За семь месяцев 2021 года в Петербурге и Ленинградской области выросло количество ДТП с участием детей — как с пассажирами, так и с пешеходами и велосипедистами. Об этом 24 августа сообщает УГИБДД по регионам.



По данным ведомства, в январе — июле на дорогах Петербурга и области произошло 411 дорожных аварий с детьми. В них погибли 9 несовершеннолетних, еще 446 детей получили травмы различной степени тяжести. Всего по России в ДТП с января по июль погибли 316 детей и 9 724 ребенка пострадали.

Самой большой категорией таких ДТП остаются аварии, где дети ехали в качестве пассажиров. За семь месяцев 2021 года в 185 таких случаях погибли 5 несовершеннолетних и еще 219 пострадали. При этом в каждом девятом ДТП детей перевозили с нарушениями. Основными причинами же таких аварий становились несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции и выезд на встречную полосу.