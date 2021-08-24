За семь месяцев 2021 года в Петербурге и Ленинградской области выросло количество ДТП с участием детей — как с пассажирами, так и с пешеходами и велосипедистами. Об этом 24 августа сообщает УГИБДД по регионам.
По данным ведомства, в январе — июле на дорогах Петербурга и области произошло 411 дорожных аварий с детьми. В них погибли 9 несовершеннолетних, еще 446 детей получили травмы различной степени тяжести. Всего по России в ДТП с января по июль погибли 316 детей и
Самой большой категорией таких ДТП остаются аварии, где дети ехали в качестве пассажиров. За семь месяцев 2021 года в 185 таких случаях погибли 5 несовершеннолетних и еще 219 пострадали. При этом в каждом девятом ДТП детей перевозили с нарушениями. Основными причинами же таких аварий становились несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции и выезд на встречную полосу.
Больше стало и наездов на несовершеннолетних пешеходов и велосипедистов. В 176 ДТП с пешеходами погибли 2 ребенка, 178 детей были ранены. Чаще всего они получали травмы на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах из-за нарушения ПДД водителями. В 41 ДТП с несовершеннолетними на велосипедах за 7 месяцев погиб один ребенок и 40 получили травмы.
Сотрудники ГИБДД с 23 августа по 13 сентября проводят на территории Петербурга и Ленобласти профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». В его рамках пройдут акции «Пристегнись», «Юный пешеход» и «Юный велосипедист». Полицейские будут проводить сплошные проверки водителей, перевозящих детей, вблизи общеобразовательных учреждений и у торгово-развлекательных комплексов, выявляя нарушения правил перевозки детей-пассажиров и использования детских удерживающих устройств, а также проверяя соблюдение ПДД детьми-пешеходами и наличие у них световозвращающих элементов.
За минувшие сутки, 23 августа, в Петербурге в ДТП пострадали два ребенка, сообщает УГИБДД. Всего в понедельник в городе произошло 320 дорожных аварий, в том числе 9 с пострадавшими, в которых получили травмы 11 человек. В Ленобласти зафиксировали 59 ДТП, из которых 4 были с пострадавшими. Травмы в них получили 5 человек, все — взрослые. Погибших в обоих регионах не было.