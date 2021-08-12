За семь месяцев на дорогах России погибли 316 детей. ГИБДД назвала самую частую причину таких ДТП

Почти девять тысяч дорожных аварий с участием детей произошли в России за первые семь месяцев 2021 года. ГИБДД РФ проанализировала состояние детского дорожно-транспортного травматизма и пришла к выводу, что самой частой причиной таких ДТП стал выезд на встречную полосу.



Как сообщает 12 августа ТАСС со ссылкой на ГУОБДД МВД России, всего с января по июль на российских дорогах произошло 8916 ДТП с участием детей. В них погибли 316 несовершеннолетних и еще 9724 ребенка пострадали. Более чем в 45% случаев дети были пассажирами в машинах. Вне населенных пунктов самой частой причиной аварий становился выезд на «встречку», а в населенных пунктах — нарушение правил проезда перекрестков, превышение скорости и несоблюдение дистанции.