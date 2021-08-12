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За семь месяцев на дорогах России погибли 316 детей. ГИБДД назвала самую частую причину таких ДТП

Выезд на встречную полосу стал основной причиной ДТП с детьми в России в 2021 году

Почти девять тысяч дорожных аварий с участием детей произошли в России за первые семь месяцев 2021 года. ГИБДД РФ проанализировала состояние детского дорожно-транспортного травматизма и пришла к выводу, что самой частой причиной таких ДТП стал выезд на встречную полосу.

Как сообщает 12 августа ТАСС со ссылкой на ГУОБДД МВД России, всего с января по июль на российских дорогах произошло 8916 ДТП с участием детей. В них погибли 316 несовершеннолетних и еще 9724 ребенка пострадали. Более чем в 45% случаев дети были пассажирами в машинах. Вне населенных пунктов самой частой причиной аварий становился выезд на «встречку», а в населенных пунктах — нарушение правил проезда перекрестков, превышение скорости и несоблюдение дистанции.

Доля ДТП с детьми-пешеходами составляет 40,2%. При этом более чем в 81% случаев наезды происходили из-за невнимательности водителей при проезде пешеходных переходов. Попадали под машины и переходя дорогу на красный, в неположенном месте или выходя из припаркованных машин, из-за деревьев или сооружений.

А вот в случаях ДТП с юными велосипедистами главной причиной стала собственная неосторожность детей. Доля таких аварий за семь месяцев составила 10,3% от общего числа.

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Комментарии (1)

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С нетерпением жду комментаторов, желающих обвинить во всём правительство, депутатов и лично президента. Славик В и Мартинка, велкам!
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