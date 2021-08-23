Визит в банк на Кондратьевском с ножом закончился для пенсионера уголовным делом. Он требовал своё и немного больше

Задержанный после агрессивного поведения в банке на Кондратьевском проспекте в Петербурге стал фигурантом уголовного дела. Чужие деньги пенсионера не интересовали, он пытался снять средства с собственного счёта.
Как стало известно «Фонтанке», случившееся в банке квалифицировали по статье об уголовном хулиганстве. Полицейские выяснили, что 64-летний клиент вёл себя эмоционально, но с ножом брать кассу не пытался. Он пытался обналичить сбережения с собственного счёта, но запрошенная сумма превышала баланс. Мужчина отреагировал эмоционально, негодование обрушил на операционистку. Позже она написала заявление на клиента.
Информация об угрозах холодным оружием не подтвердилась, но нож у немолодого жителя Калининского района города действительно нашли.