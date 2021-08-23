FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +14
74.07р86.78р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

Визит в банк на Кондратьевском с ножом закончился для пенсионера уголовным делом. Он требовал своё и немного больше

Петербуржец, который показал в банке на Кондратьевском нож, получил дело о хулиганстве

Задержанный после агрессивного поведения в банке на Кондратьевском проспекте в Петербурге стал фигурантом уголовного дела. Чужие деньги пенсионера не интересовали, он пытался снять средства с собственного счёта.

Как стало известно «Фонтанке», случившееся в банке квалифицировали по статье об уголовном хулиганстве. Полицейские выяснили, что 64-летний клиент вёл себя эмоционально, но с ножом брать кассу не пытался. Он пытался обналичить сбережения с собственного счёта, но запрошенная сумма превышала баланс. Мужчина отреагировал эмоционально, негодование обрушил на операционистку. Позже она написала заявление на клиента.

Информация об угрозах холодным оружием не подтвердилась, но нож у немолодого жителя Калининского района города действительно нашли.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266211990
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой .очень стыдно.
AndrewBarsik
Похоже, что скоро любая попытка снять сбережения с банковского счета будет заканчиваться уголовным делом для их владельца. Банкам выгодно, чтобы деньги двигались только между банковскими счетами. Человек, имеющий деньги, которыми он может воспользоваться помимо воли банка, менее подконтролен, более независим, а значит опасен для государства.
Rovesnik_Kommunizma
Операционистка не вкурила, что дед приплюсовал к своему балансу путинские 10 косых.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний