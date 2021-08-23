«На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 м. В помощь пограничной службе будет привлечено больше военнослужащих», — написал 23 августа в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Польша решила отгородиться от беспокойного соседа, поставляющего нелегальных мигрантов. Власти страны объявили о возведении забора на границе.

Ранее он показывал в Twitter фотографии заграждений из колючей проволоки, которые польские военные растянули вдоль границы на 100 км, и говорил, что планируется проложить ещё 50 км.

На днях Польша не пустила 50 афганских беженцев, которые пришли к границе якобы в сопровождении белорусских пограничников, после чего президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пограничном конфликте, который устроила Польша.

МИД страны 17 августа сообщил, что с начала месяца почти 2000 нелегальных мигрантов пытались пересечь границу со стороны Белоруссии.

До этого о строительстве забора на границе с Белоруссией объявили Литва и Латвия. Прибалтийские страны рассматривают поток беженцев как гибридную агрессию Минска.

