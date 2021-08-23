Польша решила отгородиться от беспокойного соседа, поставляющего нелегальных мигрантов. Власти страны объявили о возведении забора на границе.
«На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 м. В помощь пограничной службе будет привлечено больше военнослужащих», — написал 23 августа в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Na granicy z Białorusią powstanie nowy, solidny płot o wysokości 2,5 m. Więcej żołnierzy będzie zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej. Wkrótce przedstawię szczegóły dotyczące dalszego zaangażowania Sił Zbrojnych RP. pic.twitter.com/uTQ0lKYIb4— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 23, 2021
Ранее он показывал в Twitter фотографии заграждений из колючей проволоки, которые польские военные растянули вдоль границы на 100 км, и говорил, что планируется проложить ещё 50 км.
Wojsko Polskie uszczelnia granice z Białorusią. Jestem w stałym kontakcie z dowódcami. Żołnierze ułożyli już ponad 100 km ogrodzenia na pasie granicznym. Rozpoczynają też układanie kolejnych 50 km. pic.twitter.com/QGTVjcSOvJ— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 19, 2021
На днях Польша не пустила 50 афганских беженцев, которые пришли к границе якобы в сопровождении белорусских пограничников, после чего президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пограничном конфликте, который устроила Польша.
МИД страны 17 августа сообщил, что с начала месяца почти 2000 нелегальных мигрантов пытались пересечь границу со стороны Белоруссии.
До этого о строительстве забора на границе с Белоруссией объявили Литва и Латвия. Прибалтийские страны рассматривают поток беженцев как гибридную агрессию Минска.