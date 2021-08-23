FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
74.07р86.78р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

Польша построит забор высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией

Польша решила отгородиться от беспокойного соседа, поставляющего нелегальных мигрантов. Власти страны объявили о возведении забора на границе.

«На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 м. В помощь пограничной службе будет привлечено больше военнослужащих», — написал 23 августа в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее он показывал в Twitter фотографии заграждений из колючей проволоки, которые польские военные растянули вдоль границы на 100 км, и говорил, что планируется проложить ещё 50 км.

На днях Польша не пустила 50 афганских беженцев, которые пришли к границе якобы в сопровождении белорусских пограничников, после чего президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пограничном конфликте, который устроила Польша.

МИД страны 17 августа сообщил, что с начала месяца почти 2000 нелегальных мигрантов пытались пересечь границу со стороны Белоруссии.

До этого о строительстве забора на границе с Белоруссией объявили Литва и Латвия. Прибалтийские страны рассматривают поток беженцев как гибридную агрессию Минска.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

lion405
Главный вопрос - куда эти беженцы побегут, когда страны ЕС и Украина отгородится от Белоруссии забором...
266211990
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за .любую помощь. номер карты два-два-02 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Nafanka
Ахахахахахаха! СпонсЕр проекта ЕврЫсоюз?! ))) Хорошо, хоть эти дармоеды на НАТы перевесились... Вот европейские-то налогоплательщики в Щастье-то! ))) Давайте-давайте, кормите этих бездельников... хорошо так кормите... онЭ больше делать-то никогда ничего не умели и не хотели... только паразитировать на тех, до кого смогут дотянуться! Ахахахахаха! )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний