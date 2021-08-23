Обсыхаем культурно. Трасса М-11 выстраивает автомобилистов в очереди на АЗС

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







На прошлой неделе операторы платной дороги обрадовали путешественников заголовком новости: «По многочисленным просьбам клиентов появляются новые многофункциональные зоны». За ним — сообщение о том, что на двух площадках для отдыха появляется полноценная придорожная инфраструктура — АЗС, туалеты, пикниковая зона и уличные тренажеры.

Однако многим петербургским водителям может показаться, что все это — не для них. Ведь в числе радостей цивилизации там — табло вылетов и прилетов аэропорта Шереметьево. Да и сама эта МФЗ находится вовсе не в страдающей от недостатка заправок зоне где-нибудь в районе новгородских болот или на подъезде к Петербургу, а на развязке с дорогой к тому самому Шереметьево — в 22 км от МКАД. Разумеется, тем, кто туда доехал, проблема с нехваткой АЗС уже не кажется актуальной — это уже, считай, Химки, и мест для заправки в округе хватает. А вот предыдущая станция — в 50 км; а та, что до нее, — еще в 55 км.



Тем, кто возвращается в Петербург, начиная от Новгорода остается надеяться лишь на две заправки. Для сравнения, вдоль «старой трассы» на этом же отрезке почти три десятка станций. Сравнение, конечно, неуместное — М-10 проходит через множество населенных пунктов, АЗС там используют не только транзитные путешественники. Однако, мысль о том, что заправок все же не хватает, напрашивается.

Явственная тому иллюстрация — фотографии чуть ли не километровых пробок перед заправками. Читатели «Фонтанки» фиксировали их и на майские, когда трасса объективно была перегружена «импортозамещенными» туристами. А в последние дни августа ситуация повторяется — ждать в очереди водителям приходится по часу и более, рассказывают они в соцсетях.



Из последних новостей о расширении сети АЗС — рассказы о появлении заправок для газовых и электромобилей, да вот удобное место в районе Химок, чтобы дожидаться рейса в Шереметьево.

Короткий ответ ГК Автодор», под управлением которой находится трасса, можно уложить в два слова: «должно хватать». Просто не надо гнать, как сумасшедшие, а также пропускать те заправки, которые уже есть на дороге. Заложенные в проект станции — продукт тщательных расчетов о необходимых точках заправки, и если вы «обсыхаете» — это исключительно ваша собственная вина. В этом, строго говоря, есть резон. Многие современные машины способны «на одном баке» проехать всю трассу на крейсерской скорости в 110–120 км/ч. Однако стоит посильнее раскрутить двигатель, чтобы ехать с разрешенными 130 км/ч или чуть больше — и расход топлива стремительно растет, делая остановку для дозаправки необходимой. А многие чуть более устаревшие и менее экономичные машины вообще не могут преодолеть расстояние до Москвы, без водопоя, как ни старайся. Именно они-то и стоят, по большей части, в очередях в конце дороги.



Топливные компании в разговоре «не под запись» признают факт периодического возникновения очередей и говорят, что появление новых станций — компетенция исключительно ГК «Автодор», который распределят участки под придорожные объекты. Но есть и организационные трудности — нельзя просто взять и построить что-то на дороге, по которой все гоняют со скоростью 130 км в час и выше. Иначе бы там давно уже впритык друг другу стояли бы гостиницы и базы отдыха, которые жили бы счет высокого трафика. Для каждого объекта потребуется подвести электричество и воду, а главное — спроектировать и построить полосы разгона, а это уже, выходит, существенное внесение изменений в проект дороги. И главное — финансирование: организовать инвестиции частных компаний в расширение трассы с и без того очень непростой структурой ГЧП — юридически крайне трудно.

Звучит логично, если бы не одно но. Дело в том, что по ходу трассы уже и так организованы под 60 так называемых площадок для отдыха — с подведенной водой, электричеством и полосами разгона. Именно на них сейчас располагаются немногочисленные «контейнерные» АЗС, и будь таких мини-заправок больше, это бы решило проблему. Почему до сих пор «Автодор» не давал на это добро — загадка не только для водителей, но и для операторов АЗС, которые в частных беседах заявляют, что их готовность расширяться упирается в позицию госкомпании. Именно она должна на конкурсах распределять места под заправки.



Проблему с АЗС на М-11 в «Автодоре», тем не менее, признают. Еще в июне было объявлено, что в рамках развития инфраструктуры М-11 планируется увеличить число заправок. В течение двух лет на трассе на территории Московской области появятся 4, в Тверской — 3, в Новгородской — 4, в Ленинградской — 2 заправки, пообещали в «Автодоре». Одно из этих мест — 327 км (примерно в середине пути) — это не новый участок, а уже действующая сейчас «площадка отдыха», и на ней уже есть заправка электромобилей; так же, как и на площадке на 542-м километре, где тоже планируется строительство полноценного дорожно-сервисного объекта. Повторяются точки и на 63-м и на 22 километре (Химки и Солнечногорск). Все остальные места для перспективных станций — новые, и большинство из них расположены ближе к Петербургу. Но заправиться там можно будет лишь ближе к 2024 году.

Денис Лебедев. «Фонтанка.ру»

