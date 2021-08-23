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Съемки экранизации «Мастера и Маргариты» две недели будут перекрывать движение в Петербурге

Киносъемки изменят схему движения в нескольких районах Петербурга в конце августа — начале сентября. Парковку на некоторых улицах запретят уже утром 24 августа.

Как сообщает 23 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи со съемками художественного фильма «Воланд» будет перекрыто движение транспорта:

  • с 0:00 25 августа до 2:00 26 августа — по Биржевой линии и площади Академика Сахарова;
  • с 8:00 27 августа до 23:59 29 августа — по проспекту Луначарского в направлении от улицы Композиторов к Выборгскому шоссе и по двум крайним левым полосам проспекта Луначарского в направлении от Выборгского шоссе к улице Композиторов;
  • с 0:00 4 сентября до 23:59 5 сентября — по улице Зайцева от проспекта Стачек до Краснопутиловской улицы и по улице Маринеско;
  • с 0:00 9 сентября до 23:59 11 сентября — по Таврической улице от Суворовского проспекта до Кирочной улицы.
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В зоне временного перекрытия движения запрещается остановка транспорта. Также парковаться запретят:

  • с 8:00 24 августа до 0:00 25 августа — на Биржевой линии и площади Академика Сахарова;
  • с 8:00 26 августа до 8:00 27 августа — на проспекте Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Композиторов;
  • с 8:00 3 сентября до 0:00 4 сентября — на улице Зайцева от проспекта Стачек до Краснопутиловской улицы и на улице Маринеско;
  • с 8:00 3 сентября до 23:59 5 сентября — на нечетной стороне Краснопутиловской улицы от улицы Зайцева до Автовской улицы;
  • с 8:00 8 сентября до 0:00 9 сентября — на Таврической улице от Суворовского проспекта до Кирочной улицы.

Новую экранизацию «Мастера и Маргариты», получившую название «Воланд», начали снимать этим летом, в июле в Сети появились первые кадры. Воланда в фильме сыграет немецкий актер Аугуст Диль.

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Комментарии (11)

261847251
Всё-таки Галибин больше соответствует образу Мастера, чем Евгений Цыганов.
Впрочем, может по игре окажется и не так.
Игорь Полетаев
Всё равно до Бортко даже и не дотянутся
Анатолий Смирнов
Сколько можно мусолить эту в значительной степени социальную полуфантастику 20-30-х годов? Зуд нестерпимый у некоторых "творцов", надо внести свое "выдающееся" имя в анналы и испортить жизнь окружающим хотя бы на две недели. Чёрт, то бишь Воланд, и то гуманнее был со своей гоп-компанией, всего три дня куролесил на Москве...
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