Киносъемки изменят схему движения в нескольких районах Петербурга в конце августа — начале сентября. Парковку на некоторых улицах запретят уже утром 24 августа.
Как сообщает 23 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи со съемками художественного фильма «Воланд» будет перекрыто движение транспорта:
- с 0:00 25 августа до 2:00 26 августа — по Биржевой линии и площади Академика Сахарова;
- с 8:00 27 августа до 23:59 29 августа — по проспекту Луначарского в направлении от улицы Композиторов к Выборгскому шоссе и по двум крайним левым полосам проспекта Луначарского в направлении от Выборгского шоссе к улице Композиторов;
- с 0:00 4 сентября до 23:59 5 сентября — по улице Зайцева от проспекта Стачек до Краснопутиловской улицы и по улице Маринеско;
- с 0:00 9 сентября до 23:59 11 сентября — по Таврической улице от Суворовского проспекта до Кирочной улицы.
В зоне временного перекрытия движения запрещается остановка транспорта. Также парковаться запретят:
- с 8:00 24 августа до 0:00 25 августа — на Биржевой линии и площади Академика Сахарова;
- с 8:00 26 августа до 8:00 27 августа — на проспекте Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Композиторов;
- с 8:00 3 сентября до 0:00 4 сентября — на улице Зайцева от проспекта Стачек до Краснопутиловской улицы и на улице Маринеско;
- с 8:00 3 сентября до 23:59 5 сентября — на нечетной стороне Краснопутиловской улицы от улицы Зайцева до Автовской улицы;
- с 8:00 8 сентября до 0:00 9 сентября — на Таврической улице от Суворовского проспекта до Кирочной улицы.