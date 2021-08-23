Российские корабли, которые Испания не пустила в Сеуту, зашли в порт Алжира

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», спасательно-буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Академик Пашин» зашли в город-порт Алжир. Об этом 23 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ.



Отмечается, что там российские корабли пополнят запасы пресной воды и продовольствия, а моряки смогут отдохнуть. Кроме того, запланирован ряд протокольных мероприятий. Деловой заход кораблей в Алжир продлится до среды, 25 августа.



Газета El Pais 20 августа сообщила, что Испания не ответила на просьбу России о заходе двух военных кораблей в Сеуту. В порту суда должны были дозаправиться и пополнить запасы продовольствия во время трехдневной стоянки. Издание отмечает, что решение политическое, поскольку в 2022 году Мадрид примет очередной саммит глав государств и правительств стран НАТО.