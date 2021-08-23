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Российские корабли, которые Испания не пустила в Сеуту, зашли в порт Алжира

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», спасательно-буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Академик Пашин» зашли в город-порт Алжир. Об этом 23 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ.

Отмечается, что там российские корабли пополнят запасы пресной воды и продовольствия, а моряки смогут отдохнуть. Кроме того, запланирован ряд протокольных мероприятий. Деловой заход кораблей в Алжир продлится до среды, 25 августа.

Газета El Pais 20 августа сообщила, что Испания не ответила на просьбу России о заходе двух военных кораблей в Сеуту. В порту суда должны были дозаправиться и пополнить запасы продовольствия во время трехдневной стоянки. Издание отмечает, что решение политическое, поскольку в 2022 году Мадрид примет очередной саммит глав государств и правительств стран НАТО.

В МИД Испании заявили, что российским кораблям не отказывали во входе в порт Сеуты. По словам представителей внешнеполитического ведомства, РФ якобы не предоставила необходимую документацию. При этом в посольстве России отметили, что Москва направила Мадриду данные о пункте следования своих кораблей.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в период с 2010 по 2016 год, когда было около 60 заходов военных кораблей всех типов с экипажем более 10 000 человек. По оценкам испанской стороны, каждый российский член экипажа тратит от 300 до 400 евро каждый раз, когда выходит на берег.

Эта практика была на время приостановлена в октябре 2016 года из-за возражений со стороны Великобритании, которая критиковала Испанию за материально-техническую поддержку судов, участвовавших в российских операциях в Сирии.

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