Испания не дала разрешение российским военным кораблям зайти в порт Сеуту

Испания не ответила на просьбу России о заходе двух военных кораблей — большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» — в Сеуту. У министерства обороны страны возражений не было, но министерство иностранных дел не получило у военных необходимую информацию, пишет 19 августа газета El Pais.



МИД спросило Москву, каков следующий пункт назначения российского флота, чтобы не допустить вовлечения Испании в конфликтную ситуацию. Вопрос остался без ответа, поэтому, согласно дипломатическим источникам, разрешение министерство не выдало. Газета отмечает, что решение политическое, поскольку в 2022 году Мадрид примет очередной саммит глав государств и правительств стран НАТО.