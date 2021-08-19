Испания не дала разрешение российским военным кораблям зайти в порт Сеуту

Испания не ответила на просьбу России о заходе двух военных кораблей — большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» — в Сеуту. У министерства обороны страны возражений не было, но министерство иностранных дел не получило у военных необходимую информацию, пишет 19 августа газета El Pais.
МИД спросило Москву, каков следующий пункт назначения российского флота, чтобы не допустить вовлечения Испании в конфликтную ситуацию. Вопрос остался без ответа, поэтому, согласно дипломатическим источникам, разрешение министерство не выдало. Газета отмечает, что решение политическое, поскольку в 2022 году Мадрид примет очередной саммит глав государств и правительств стран НАТО.
Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в период с 2010 по 2016 год, когда было около 60 заходов военных кораблей всех типов с экипажем более 10 000 человек. По оценкам испанской стороны, каждый российский член экипажа тратит от 300 до 400 евро каждый раз, когда выходит на берег.
Эта практика была на время приостановлена в октябре 2016 года из-за возражений со стороны Великобритании, которая критиковала Испанию за материально-техническую поддержку судов, участвовавших в российских операциях в Сирии.