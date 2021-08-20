В МИД Испании заявили, что российским кораблям не отказывали во входе в порт Сеуты

РФ не предоставила необходимую документацию для входа российских военных кораблей в порт Сеуты. Об этом 20 августа сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Испании.



«Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Единственная проблема в том, что, когда у них [России] запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили», — заявили информагентству в ведомстве.



При этом в посольстве РФ отметили, что Россия направила Мадриду данные о пункте следования своих кораблей.

