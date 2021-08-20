В МИД Испании заявили, что российским кораблям не отказывали во входе в порт Сеуты

РФ не предоставила необходимую документацию для входа российских военных кораблей в порт Сеуты. Об этом 20 августа сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Испании.
«Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Единственная проблема в том, что, когда у них [России] запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили», — заявили информагентству в ведомстве.
При этом в посольстве РФ отметили, что Россия направила Мадриду данные о пункте следования своих кораблей.
Накануне газета El Pais сообщила, что Испания не ответила на просьбу России о заходе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного судна «Алтай» в Сеуту. В порту суда должны были дозаправиться и пополнить запасы продовольствия во время трехдневной стоянки. Корабли встали на якорь в 46 км от побережья Алжира.