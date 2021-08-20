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В МИД Испании заявили, что российским кораблям не отказывали во входе в порт Сеуты

РФ не предоставила необходимую документацию для входа российских военных кораблей в порт Сеуты. Об этом 20 августа сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Испании.

«Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Единственная проблема в том, что, когда у них [России] запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили», — заявили информагентству в ведомстве.

При этом в посольстве РФ отметили, что Россия направила Мадриду данные о пункте следования своих кораблей.

Накануне газета El Pais сообщила, что Испания не ответила на просьбу России о заходе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного судна «Алтай» в Сеуту. В порту суда должны были дозаправиться и пополнить запасы продовольствия во время трехдневной стоянки. Корабли встали на якорь в 46 км от побережья Алжира.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в период с 2010-го по 2016 год, когда было около 60 заходов военных кораблей всех типов с экипажем более 10 000 человек. По оценкам испанской стороны, каждый российский член экипажа тратит от 300 до 400 евро каждый раз, когда выходит на берег.

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Комментарии (4)

266081655
Конечно не отказывали.... Просто невакцинированы были россияне....
Ярополк
"...каждый российский член экипажа тратит от 300 до 400 евро каждый раз, когда выходит на берег"
Не хило морячки гуляют
260650801
а когда в гишпании начнутся пожары лесов, пыня все равно помощь отправит...
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