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Российские корабли, которым Испания не разрешила зайти в порт, встали на якорь у берегов Алжира

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное судно «Алтай» ВМФ России встали на якорь в 46 км от побережья Алжира. Об этом 20 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на гибралтарских наблюдателей.

Накануне газета El Pais сообщила, что Испания не ответила на просьбу России о заходе двух военных кораблей в Сеуту. В порту суда должны были дозаправиться и пополнить запасы продовольствия во время трехдневной стоянки.

МИД спросил Москву, каков следующий пункт назначения российского флота, чтобы не допустить вовлечения Испании в конфликтную ситуацию. Вопрос остался без ответа, поэтому, согласно дипломатическим источникам, разрешение министерство не выдало. Издание отмечает, что решение политическое, поскольку в 2022 году Мадрид примет очередной саммит глав государств и правительств стран НАТО.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в период с 2010 по 2016 год, когда было около 60 заходов военных кораблей всех типов с экипажем более 10 000 человек. По оценкам испанской стороны, каждый российский член экипажа тратит от 300 до 400 евро каждый раз, когда выходит на берег.

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Комментарии (6)

BARSUKA
Слабое государтсво не може в ответ на такой поступок остановить импорт всех товаров из этого государства и запретить вылет своим гражданам на отдых туда, а их граждан обложить налогом на въезд в РФ в размере 1000 Евро.
efela
А всякие дозаправки-остановки военных кораблей не согласовываются заранее со странами, где это планируется сделать? Или у них внезапно солярка заканчивается, или боцман захотел купить свежего йогурта?
zorkii
просто там достраивают маяк, чтобы повторить свою любимую испанскую шутку, про маяк и авианосец
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