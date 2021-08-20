Российские корабли, которым Испания не разрешила зайти в порт, встали на якорь у берегов Алжира

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное судно «Алтай» ВМФ России встали на якорь в 46 км от побережья Алжира. Об этом 20 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на гибралтарских наблюдателей.



Накануне газета El Pais сообщила, что Испания не ответила на просьбу России о заходе двух военных кораблей в Сеуту. В порту суда должны были дозаправиться и пополнить запасы продовольствия во время трехдневной стоянки.



МИД спросил Москву, каков следующий пункт назначения российского флота, чтобы не допустить вовлечения Испании в конфликтную ситуацию. Вопрос остался без ответа, поэтому, согласно дипломатическим источникам, разрешение министерство не выдало. Издание отмечает, что решение политическое, поскольку в 2022 году Мадрид примет очередной саммит глав государств и правительств стран НАТО.

