The Sun: Елизавета II готовится к суду с принцем Гарри

«Чувство, которое испытывают на самом верху [королевской семьи], заключается в том, что всему есть предел», — сказал собеседник газеты (цитата по ТАСС ). Её Величество «выведена из себя постоянными нападками». «До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут», — добавил источник.

Королева Великобритании Елизавета II поручила подготовить иск в суд против её внука принца Гарри или его супруги Меган Маркл, если их заявления могут быть расценены как клевета, сообщает 22 августа The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

По его сведениям, «команда юристов королевской семьи консультируется с фирмами, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни». Основное внимание уделят мемуарам, которые принц Гарри собирается опубликовать в конце 2022 года. «Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинен, это может быть клеветой и нарушением права на неприкосновенность личной семейной жизни», — заявил источник.



Отношения принца Гарри и Меган с королевской семьёй натянуты. Они отказались от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и перебрались в Калифорнию. В прошлом году в скандальном интервью Опре Уинфри они обвинили родственников в безразличии, а одного — даже в расизме.



6 июня 2021 года у Меган и Гарри родилась дочь. Девочку назвали Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, принцессы Дианы. Их первый ребёнок — Арчи — появился на свет в 2019 году.

