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The Sun: Елизавета II готовится к суду с принцем Гарри

Королева Великобритании Елизавета II поручила подготовить иск в суд против её внука принца Гарри или его супруги Меган Маркл, если их заявления могут быть расценены как клевета, сообщает 22 августа The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

«Чувство, которое испытывают на самом верху [королевской семьи], заключается в том, что всему есть предел», — сказал собеседник газеты (цитата по ТАСС). Её Величество «выведена из себя постоянными нападками». «До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут», — добавил источник.

По его сведениям, «команда юристов королевской семьи консультируется с фирмами, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни». Основное внимание уделят мемуарам, которые принц Гарри собирается опубликовать в конце 2022 года. «Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинен, это может быть клеветой и нарушением права на неприкосновенность личной семейной жизни», — заявил источник.

Отношения принца Гарри и Меган с королевской семьёй натянуты. Они отказались от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и перебрались в Калифорнию. В прошлом году в скандальном интервью Опре Уинфри они обвинили родственников в безразличии, а одного — даже в расизме.

6 июня 2021 года у Меган и Гарри родилась дочь. Девочку назвали Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, принцессы Дианы. Их первый ребёнок — Арчи — появился на свет в 2019 году.

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Комментарии (4)

266210916
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобре.сти лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Zdobsi
Ну допекли значит. Монархию им нужно сохранять, это по нашему УК РФ Раздел 29 Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. И наказание за это достаточно суровое также и в Великобритании.
А уж Меган и Гарри стали именно иноагентами для британской Короны, которые угрожают конституционному строю. Плюс это может вызвать развал Британского союза, что приведёт к общему экономическому краху.
Так что Королёва молодец, все правильно делает.
Месть тут неуместна, только бизнес. В конце-концов, могли бы другие методы использовать, однако пытаются по закону все делать.
Illusive Man
Вот проблемы у августейших бездельников.
Кромвеля на них нет!
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