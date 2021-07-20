Принц Гарри напишет «честные мемуары» с приключениями и падениями

Принц Гарри напишет «абсолютно правдивые мемуары» о своей жизни и среде, которая его воспитала. Как сообщает CNN, публикация запланирована на 2022 год.



«Я пишу не от лица принца, которым я был рождён, а как человек, которым я стал», — приводит слова Гарри издание.



Известно, что в книге читателя ждёт «абсолютно правдивый рассказ» о жизни Гарри «из первых уст». Принц собирается поделиться историями о своём опыте, преодолении трудностей и приключениях.



Средства от продажи автор намерен пустить на благотворительность.

