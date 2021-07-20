Принц Гарри напишет «честные мемуары» с приключениями и падениями

Принц Гарри напишет «абсолютно правдивые мемуары» о своей жизни и среде, которая его воспитала. Как сообщает CNN, публикация запланирована на 2022 год.
«Я пишу не от лица принца, которым я был рождён, а как человек, которым я стал», — приводит слова Гарри издание.
Известно, что в книге читателя ждёт «абсолютно правдивый рассказ» о жизни Гарри «из первых уст». Принц собирается поделиться историями о своём опыте, преодолении трудностей и приключениях.
Средства от продажи автор намерен пустить на благотворительность.
Весной 2021 года стало известно, что Гарри и его супруга Меган Маркл создадут сериал для Netflix. Сюжет документального сериала Heart Of Invictus («Сердце непобеждённых») будет сосредоточен вокруг подготовки к одноимённым соревнованиям.
С крупнейшей стриминговой платформой чета подписала контракт в сентябре 2020 года после того, как сложила с себя королевские полномочия и лишилась финансовой поддержки. Кроме этого, супруги будут создавать подкасты для Spotify. В марте принц Гарри стал топ-менеджером компании BetterUp — стартапа Кремниевой долины по коучингу и душевному здоровью.
Жизнь Гарри и Меган и их отношения с королевской семьёй — одна из самых обсуждаемых тем года. Из большого интервью Опре Уинфри стало известно, что Меган столкнулась с рассуждениями о том, насколько «тёмной будет кожа» её первенца, внутри монаршей семьи и задумывалась о самоубийстве.
6 июня у Меган и Гарри родилась дочь. Девочку назвали Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, принцессы Дианы. Их первый ребёнок — Арчи — появился на свет в 2019 году.