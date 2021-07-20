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Принц Гарри напишет «честные мемуары» с приключениями и падениями

Принц Гарри напишет «абсолютно правдивые мемуары» о своей жизни и среде, которая его воспитала. Как сообщает CNN, публикация запланирована на 2022 год.

«Я пишу не от лица принца, которым я был рождён, а как человек, которым я стал», — приводит слова Гарри издание.

Известно, что в книге читателя ждёт «абсолютно правдивый рассказ» о жизни Гарри «из первых уст». Принц собирается поделиться историями о своём опыте, преодолении трудностей и приключениях.

Средства от продажи автор намерен пустить на благотворительность.

Весной 2021 года стало известно, что Гарри и его супруга Меган Маркл создадут сериал для Netflix. Сюжет документального сериала Heart Of Invictus («Сердце непобеждённых») будет сосредоточен вокруг подготовки к одноимённым соревнованиям.

С крупнейшей стриминговой платформой чета подписала контракт в сентябре 2020 года после того, как сложила с себя королевские полномочия и лишилась финансовой поддержки. Кроме этого, супруги будут создавать подкасты для Spotify. В марте принц Гарри стал топ-менеджером компании BetterUp — стартапа Кремниевой долины по коучингу и душевному здоровью.

Жизнь Гарри и Меган и их отношения с королевской семьёй — одна из самых обсуждаемых тем года. Из большого интервью Опре Уинфри стало известно, что Меган столкнулась с рассуждениями о том, насколько «тёмной будет кожа» её первенца, внутри монаршей семьи и задумывалась о самоубийстве.

6 июня у Меган и Гарри родилась дочь. Девочку назвали Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, принцессы Дианы. Их первый ребёнок — Арчи — появился на свет в 2019 году.

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Комментарии (4)

WuhanRockCafe
"Что же, что рога у ней", - кричал жираф любовно
Нынче в нашей фауне равны все поголовно
Если вся моя родня будет ей не рада
Не пеняйте на меня - я уйду из стада. (c)
265916485
англичанин?? ЧЕСТНЫЕ мемуары?))
Шутку понял, смешно))
Komarinsk2019
"и задумывалась о самоубийстве."

Во врёт!
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