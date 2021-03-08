Мысли о самоубийстве, тайная свадьба и дочь. О чем рассказала герцогиня Маркл в интервью Опре Уинфри

После отказа от королевских обязанностей на фоне нападок таблоидов герцогиню Сассекскую Меган Маркл посещали мысли о суициде. Об этом она призналась в совместном с принцем Гарри интервью Опре Уинфри, которое вышло на телеканале CBS 8 марта.
«Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль», — рассказала она.
Меган Маркл добавила, что ей «было стыдно» в том числе признаваться в этом супругу. «Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это», — пояснила герцогиня.
Супруги признались, что их свадьба состоялась за три дня до «официального» венчания. «Это был спектакль для всего остального мира, но мы хотели провести эту церемонию только для нас», — сказала Меган, добавив, что в свидетельстве о бракосочетании стоит более ранняя дата приватной свадьбы. Ее провел епископ Кентерберийский, но на это торжество не были приглашены ни гости, ни члены семей.
Сейчас пара ждет второго ребенка, Маркл призналась, что у них будет дочь.
С 1 апреля 2020 года принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи и зарабатывают на жизнь самостоятельно. Маркл рассказала, что их первенцу, Арчи, не дали титул принца, соответственно, он не получил и личную охрану. Она связала это решение с обсуждением во время ее беременности некоторыми членами семьи, насколько темной будет кожа их сына.