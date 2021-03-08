Мысли о самоубийстве, тайная свадьба и дочь. О чем рассказала герцогиня Маркл в интервью Опре Уинфри

После отказа от королевских обязанностей на фоне нападок таблоидов герцогиню Сассекскую Меган Маркл посещали мысли о суициде. Об этом она призналась в совместном с принцем Гарри интервью Опре Уинфри, которое вышло на телеканале CBS 8 марта.



«Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль», — рассказала она.



Меган Маркл добавила, что ей «было стыдно» в том числе признаваться в этом супругу. «Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это», — пояснила герцогиня.

