В Netflix рассказали, о чём будет первый сериал принца Гарри и Меган Маркл

Стриминговый сервис Netflix анонсировал сериал, над которым поработают принц Гарри и Меган Маркл. Как сообщается на странице компании, им станет документальный сериал «Heart Of Invictus» («Сердце непобеждённых») о военных, получивших серьёзные травмы и ставших спортсменами. Сюжет многосерийного проекта сосредоточится на процессе подготовки к соревнованиям «Игры непобеждённых»: зритель узнает истории участников и организаторов.



Международные соревнования проводятся с 2014 года по инициативе принца Гарри и являются аналогом американских «Warrior Games» («Игр воинов»). Спортсменов принимали в Лондоне, близ города Орландо в штате Флорида, в Торонто и в Сиднее. Следующие состязания должны пройти в Гааге в 2022 году.

