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В Netflix рассказали, о чём будет первый сериал принца Гарри и Меган Маркл

В режиссёрском кресле проекта принца Гарри и его жены — британец, получивший «Оскар»

Стриминговый сервис Netflix анонсировал сериал, над которым поработают принц Гарри и Меган Маркл. Как сообщается на странице компании, им станет документальный сериал «Heart Of Invictus» («Сердце непобеждённых») о военных, получивших серьёзные травмы и ставших спортсменами. Сюжет многосерийного проекта сосредоточится на процессе подготовки к соревнованиям «Игры непобеждённых»: зритель узнает истории участников и организаторов.

Международные соревнования проводятся с 2014 года по инициативе принца Гарри и являются аналогом американских «Warrior Games» («Игр воинов»). Спортсменов принимали в Лондоне, близ города Орландо в штате Флорида, в Торонто и в Сиднее. Следующие состязания должны пройти в Гааге в 2022 году.

Сериал выпустит продюсерская компания Archewell Productions, соучредитель которой — сам принц Гарри, а режиссёром выступит британец Орландо фон Айнзидель. Его документальная картина «Вирунга» 2014 года о сохранении одноимённого национального парка в Конго получила номинацию на «Оскар». Короткометражка Айнзиделя «Белые каски» 2016 года была награждена премией Американской академии.

Точные сроки выхода «Heart Of Invictus» пока что не сообщаются.

Напомним, что Гарри и Меган подписали контракт с Netflix в сентябре 2020 года после того, как сложили с себя королевские полномочия и лишились финансовой поддержки. Через несколько месяцев стало известно о том, что супруги будут создавать подкасты для Spotify. В марте принц Гарри стал топ-менеджером компании BetterUp — стартапа Кремниевой долины по коучингу и душевному здоровью.

Чета дала большое интервью Опре Уинфри, в котором Меган рассказала, что задумывалась о самоубийстве и столкнулась с рассуждениями о том, насколько «тёмной будет кожа» её первенца, внутри королевской семьи.

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