В МИД не видят угрозы отключения России от SWIFT

Создание аналога SWIFT уже началось. «Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», — отметил Биричевский.

Дата завершения работ не намечена. «И ориентира даже целевого нет. Мы работаем с партнерами. С кем-то процесс более продвинутый, с кем-то только начались переговоры. Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится», — рассказал дипломат.



По его словам, сейчас нет угрозы, что Россию отключат от системы. «Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», — заявил Биричевский.



Ранее «Фонтанка» писала, что Евросоюз пригрозил отключить РФ от системы SWIFT и отказаться от российских нефти и газа. В Центробанке по этому поводу заявили, что даже если Россию отключат от SWIFT, то её частично заменит отечественный аналог.