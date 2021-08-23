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В МИД не видят угрозы отключения России от SWIFT

У России нет цели создать альтернативную SWIFT банковскую систему как можно скорее, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости, опубликованном 23 августа.

Создание аналога SWIFT уже началось. «Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», — отметил Биричевский.

Дата завершения работ не намечена. «И ориентира даже целевого нет. Мы работаем с партнерами. С кем-то процесс более продвинутый, с кем-то только начались переговоры. Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится», — рассказал дипломат.

По его словам, сейчас нет угрозы, что Россию отключат от системы. «Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», — заявил Биричевский.

Ранее «Фонтанка» писала, что Евросоюз пригрозил отключить РФ от системы SWIFT и отказаться от российских нефти и газа. В Центробанке по этому поводу заявили, что даже если Россию отключат от SWIFT, то её частично заменит отечественный аналог.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

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Комментарии (11)

262370901
РФ* SWIFT не нужен, перейдем на натуральный обмен шкурки в обмен на продовольствие, газ на трубы, нефть на автомобили, дрова на мебель.
266210916
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь..

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
RemyMartin
Истому «патриоту» все на пользу. Скажут старшие пацаны лопухом зад подтирать - патриотик непременно подведёт научную основу про полезные соки лопуха и вред туалетной бумаги.
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