Что сказал Путин на встрече с «Единой Россией» — главное

Президент России Владимир Путин на встрече с «Единой Россией» рассказал о том, что может предпринять государство, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса для россиян.
- Не запугивать людей, чтобы они прививались от коронавируса. Стимулировать можно, но делать это следует ненавязчиво.
- Выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тысяч рублей единовременно. Ежегодной индексации пенсий на тысячу рублей недостаточно, так как инфляция съедает надбавку.
- Каждый военнослужащий тоже должен получить единовременную выплату — в размере 15 тысяч рублей. Это справедливо, потому что государство уже поддержало другие социальные группы, например бизнесменов и безработных.
- Банки должны вернуть списанные со счетов граждан за долги средства из социальных выплат. Механизм, который позволит это сделать, надо разработать как можно скорее.
- Оформить и поддержать инициативу министра обороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири. Строительство, по оценкам Шойгу, может быть завершено уже в 2030 году и обойтись в «приемлемую сумму».
- Продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2022 года. Таким образом на десятки тысяч компаний в стране снизится административная и налоговая нагрузка. Правда, Путин уточнил, что и о безопасности потребителей тоже забывать не следует.
Ранее российские семьи получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Также по инициативе президента были введены регулярные дополнительные меры социальной поддержки для семей с детьми.