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Что сказал Путин на встрече с «Единой Россией» — главное

Вернуть списанные долги, застроить Сибирь и выдать деньги пенсионерам и военным. Владимир Путин на встрече с «Единой Россией» объяснил, как помочь населению.

Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин на встрече с «Единой Россией» рассказал о том, что может предпринять государство, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса для россиян.

  • Не запугивать людей, чтобы они прививались от коронавируса. Стимулировать можно, но делать это следует ненавязчиво.
  • Выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тысяч рублей единовременно. Ежегодной индексации пенсий на тысячу рублей недостаточно, так как инфляция съедает надбавку.
  • Каждый военнослужащий тоже должен получить единовременную выплату — в размере 15 тысяч рублей. Это справедливо, потому что государство уже поддержало другие социальные группы, например бизнесменов и безработных.
  • Банки должны вернуть списанные со счетов граждан за долги средства из социальных выплат. Механизм, который позволит это сделать, надо разработать как можно скорее.
  • Оформить и поддержать инициативу министра обороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири. Строительство, по оценкам Шойгу, может быть завершено уже в 2030 году и обойтись в «приемлемую сумму».
  • Продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2022 года. Таким образом на десятки тысяч компаний в стране снизится административная и налоговая нагрузка. Правда, Путин уточнил, что и о безопасности потребителей тоже забывать не следует.

Ранее российские семьи получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Также по инициативе президента были введены регулярные дополнительные меры социальной поддержки для семей с детьми.

Фото: kremlin.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (25)

NasushnyBread
Знойная идея масштабировать Сколково, застроив Сибирь.
Пожелаем лёгкого и приятного обогащения. 😒🍷
260642011
18 сентября деньги будут раздавать прямо на улице, сколько хочешь. Подходишь с большим мешком Магнит и насыпаешь по самые ручки.
260602101
Money, money, money
Must be funny
In the rich man's world
Money, money, money
Always sunny
In the rich man's world
Aha-ahaaa
All the things I could do
If I had a little money
It's a rich man's world ( Группа АББА " Мани..мани...." )
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