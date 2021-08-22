Путин попросил защитить соцвыплаты от кредиторов и вернуть деньги должникам

Социальные выплаты должны быть защищены от автоматического списания, а в случае, если деньги уже ушли на погашение кредита, их банкам придется вернуть.

Об этом 22 августа распорядился Владимир Путин. Он отметил, что соцвыплаты оказались недостаточно защищены. По мнению президента, надо разработать механизм, который позволил бы вернуть списанные в счет долгов госвыплаты. «И ничего страшного здесь не произойдет, это тот самый случай, который не подпадает под общее правило "закон обратной силы не имеет"», — считает Путин.