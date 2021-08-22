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Путин попросил защитить соцвыплаты от кредиторов и вернуть деньги должникам

Социальные выплаты должны быть защищены от автоматического списания, а в случае, если деньги уже ушли на погашение кредита, их банкам придется вернуть.

Об этом 22 августа распорядился Владимир Путин. Он отметил, что соцвыплаты оказались недостаточно защищены. По мнению президента, надо разработать механизм, который позволил бы вернуть списанные в счет долгов госвыплаты. «И ничего страшного здесь не произойдет, это тот самый случай, который не подпадает под общее правило "закон обратной силы не имеет"», — считает Путин.

Он также поручил отрегулировать «юридическую технику» и сделать так, чтобы такие деньги в любом случае оставались у получателя.

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Комментарии (6)

266081655
Когда у тебя состояние в 40 млрд. долл. (по неофициальным данным Минфина США) приятно быть щедрым и великодушным....
podpts178
нормальное такое формирование неимущего стада)) но едро в помойное ведро все равно улетит, туда ему и дорога!
266081655
"Приехал жрец! Любимец Рабиндраната Тагора. Знаменитый индийский йог...! Номера по опытам Шерлока Холмса. Курочка-невидимка. Пророк Самуил отвечает на вопросы. Материализация духов и раздача слонов." - напомнило из "Золотого Телёнка"...
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