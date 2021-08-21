Первый государственный приют для бездомных животных власти Петербурга построят в Колпино

Первый среди петербургских приютов, которые будут строить на бюджетные деньги, появится в Колпино. Об этом 21 августа, в День защиты животных, сообщили в пресс-службе Смольного.
«Первый государственный приют для бездомных животных появится в Колпинском районе. В нем смогут содержаться 200 собак и 100 кошек. В настоящее время уже разработан проект «дорожной карты» строительства приюта, — говорится в сообщении. — Для второго приюта идет подбор подходящего участка. Рассматриваются три района — Кронштадтский, Красносельский и Московский».
Ранее днём власти Петербурга сообщили, что впервые выделят субсидии приютам, где содержатся животные-инвалиды.
В 2020-м «Фонтанка» рассказывала, к чему привел в Петербурге секвестр бюджета на отлов бездомных животных.