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Первый государственный приют для бездомных животных власти Петербурга построят в Колпино

Первый среди петербургских приютов, которые будут строить на бюджетные деньги, появится в Колпино. Об этом 21 августа, в День защиты животных, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Первый государственный приют для бездомных животных появится в Колпинском районе. В нем смогут содержаться 200 собак и 100 кошек. В настоящее время уже разработан проект «дорожной карты» строительства приюта, — говорится в сообщении. — Для второго приюта идет подбор подходящего участка. Рассматриваются три района — Кронштадтский, Красносельский и Московский».

Ранее днём власти Петербурга сообщили, что впервые выделят субсидии приютам, где содержатся животные-инвалиды.

В 2020-м «Фонтанка» рассказывала, к чему привел в Петербурге секвестр бюджета на отлов бездомных животных.

В городе деятельность по содержанию животных без владельцев осуществляют 17 негосударственных организаций (благотворительных фондов). В девяти основных негосударственных приютах проживают в настоящее время около 1300 собак и 1000 кошек.

Санкт-Петербург — единственный российский регион, где принята Декларация обращения с животными.

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Комментарии (11)

266209953
Если вы Люди. Давайте о людях думать. Столько бездомных. По причинам и без причин. По глупости. По гордости .По другим взаимодействиям с миром. Это бы организовать..
260708081
В первую очередь надо спасть бездомных людей, на мой взгляд. Решать вопросы с жильем, документами, лечить от алкоголизма, устраивать на работу и т.д. Бывает, что человек просто попал в какой-то "круг ада", так что сам не справится...
Михаил Петров-Водкин
Разумное, доброе и хорошее дело. Но ведь вошедшие во вкус и ненасытные онижематери возмутятся, что эти деньги достанутся не им с приплодом, а каким-то непонятным и бесполезным животным.
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