Первый государственный приют для бездомных животных власти Петербурга построят в Колпино

Первый среди петербургских приютов, которые будут строить на бюджетные деньги, появится в Колпино. Об этом 21 августа, в День защиты животных, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Первый государственный приют для бездомных животных появится в Колпинском районе. В нем смогут содержаться 200 собак и 100 кошек. В настоящее время уже разработан проект «дорожной карты» строительства приюта, — говорится в сообщении. — Для второго приюта идет подбор подходящего участка. Рассматриваются три района — Кронштадтский, Красносельский и Московский».