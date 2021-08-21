Власти Петербурга впервые выделят деньги на животных-инвалидов. Приюты получат 12 млн рублей разных субсидий

Некоммерческие организации, которые содержат бездомных или оставшихся без хозяев животных, получат финансовую поддержку от города. Частные приюты смогут закрыть ею счета за коммунальные услуги. Как рассказали 21 августа в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, речь идёт о 4,1 млн рублей.

«В приютах спасают бездомных животных, дают шанс обрести новый дом. Им должна быть оказана необходимая помощь в этом благородном деле. Только объединив усилия неравнодушных людей, общественных организаций и государственных органов, можно достичь ответственного отношения к животным», — приводит пресс-служба Смольного слова вице-губернатора.

