Власти Петербурга впервые выделят деньги на животных-инвалидов. Приюты получат 12 млн рублей разных субсидий

Некоммерческие организации, которые содержат бездомных или оставшихся без хозяев животных, получат финансовую поддержку от города. Частные приюты смогут закрыть ею счета за коммунальные услуги. Как рассказали 21 августа в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, речь идёт о 4,1 млн рублей.
«В приютах спасают бездомных животных, дают шанс обрести новый дом. Им должна быть оказана необходимая помощь в этом благородном деле. Только объединив усилия неравнодушных людей, общественных организаций и государственных органов, можно достичь ответственного отношения к животным», — приводит пресс-служба Смольного слова вице-губернатора.
Помимо этих 4,1 млн из бюджета дополнительно выделят 8,3 млн рублей на предоставление субсидий на содержание бездомных животных, включая животных-инвалидов. Эту категорию братьев наших меньших, точнее, приюты, которые их содержат, власти Петербурга поддержали финансово впервые.
Средства предназначены на приобретение устройств и оборудования для содержания и оказания ветеринарной помощи животным без владельцев (кошкам, собакам), а также некоторым морским млекопитающим (балтийским кольчатым нерпам, балтийским серым тюленям, ладожским кольчатым нерпам).
Ранее сообщалось, что в Петербурге планируют построить приюты для животных в трёх районах.