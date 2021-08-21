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На Эльбрусе спасли туриста из Петербурга, провалившегося в расщелину

ГУ МЧС Карачаево-Черкесии 21 августа рассказало счастливую историю спасения петербургского альпиниста.

«На северном склоне Эльбруса в районе Джылы-Су на высоте 4100 м турист из Санкт-Петербурга провалился в расщелину. Мужчина шёл в связке с группой, что и спасло его от падения на ещё большую глубину», — сообщили в ведомстве.

После этого спасатели поспешили на помощь. Используя альпинистское снаряжение, мужчину подняли из ловушки. МЧС отмечает, что это потребовало недюжинной физической силы. Достав альпиниста из трещины, его привезли на равнину.

При выполнении экстремальных подъёмов везёт не всем. Так, в августе два альпиниста из группы, в которой были петербуржцы, сорвались с вулкана на Камчатке. Ещё два российских альпиниста не вернулись из похода в горы Тянь-Шаня в Киргизии.

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