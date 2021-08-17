Два альпиниста сорвались с вулкана на Камчатке. В группе были петербуржцы

Двое мужчин, 35 и 46 лет, сорвались с ледника во время похода на вулкан Ключевской на Камчатке, сообщает 17 августа «Кам24» со ссылкой на МЧС.

По предварительным данным, восхождение совершала группа из 12 человек, среди них были туристы из Москвы, Петербурга, Калининграда, Железногорска и Петропавловска-Камчатского. По данным «Фонтанки», сорвавшиеся — не из Петербурга. Предварительно, один из них жил в Красноярском крае.

Инцидент произошёл на высоте около четырёх тысяч метров. Быстро добраться до места падения спасатели не могут, для работы на такой высоте им нужно пройти акклиматизацию. Утром, если позволит погода, на Ключевской вылетит Ми-8.