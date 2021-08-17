FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Два альпиниста сорвались с вулкана на Камчатке. В группе были петербуржцы

Двое мужчин, 35 и 46 лет, сорвались с ледника во время похода на вулкан Ключевской на Камчатке, сообщает 17 августа «Кам24» со ссылкой на МЧС.

По предварительным данным, восхождение совершала группа из 12 человек, среди них были туристы из Москвы, Петербурга, Калининграда, Железногорска и Петропавловска-Камчатского. По данным «Фонтанки», сорвавшиеся — не из Петербурга. Предварительно, один из них жил в Красноярском крае.

Инцидент произошёл на высоте около четырёх тысяч метров. Быстро добраться до места падения спасатели не могут, для работы на такой высоте им нужно пройти акклиматизацию. Утром, если позволит погода, на Ключевской вылетит Ми-8.

Ранее на Камчатке разбился вертолёт Ми-8, на борту которого были 13 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно упало в озеро и ушло на глубину более 100 метров. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек. Два члена экипажа попали в реанимацию.

Вулкан Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии — 4 850 метров.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Павел Михайлов
Вертолёт на 4000 спокойно летает Да и акклиматизация на такой высоте практически не нужна
260563251
Ерунда какая-то. скорее всего, погоды нет.
Акклимуху для 4-5 тысяч нормально неделю набирать, если совсем ее нет, а если что-то есть, то можно сразу наверх без особых последствий (если спасы короткие)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний