В горах Тянь-Шаня в Киргизии погибли два альпиниста. Один из них пришел на помощь застрявшей группе из Петербурга

Москвич Валентин Михайлов погиб 8 августа во время спасательной операции, говорится в группе «10–11 апреля 2021 Лавинный курс AST1 в Поляне» во «ВКонтакте». Он пришел на помощь спортсменам из Петербурга, застрявшим на спуске с пика Победы (7 439 м), но под ним обрушился снежный карниз.

Два российских альпиниста не вернулись из похода в горы Тянь-Шаня в Киргизии. Об этом 12 августа сообщает агентство АКИпресс.

Альпинист Николай Тотмянин рассказал, что Михайлов якобы шел без веревки и «пытался часть пострадавших направить без веревки по «простому» участку к началу следующего крутяка».

По информации на 10 августа, его тело ещё не было найдено. На сайтах, посвящённых альпинизму, подтверждают, что Валентин Михайлов погиб во время спасательных работ. «Пострадавшую группу из Петербурга спустили вниз. Сейчас они летят в Каркару», — сообщают на портале Mountain.ru.

Михайлов родом из Подмосковья, ему было 42 года. Инструктор начальной подготовки по альпинизму имел жетон «Спасение в горах».

По данным киргизского агентства АКИпресс, еще один альпинист по имени Сергей погиб на спуске с пика Хан-Тенгри (7 010 м), куда он взошел вместе с женой Натальей. Мужчине стало плохо и он не мог самостоятельно передвигаться. Спортсмены связались с лагерем и попросили о помощи. Спасатели обнаружили их на высоте 6 800 м, но Сергей уже был нетранспортабельным, он умер 11 августа. Его супругу удалось спасти.