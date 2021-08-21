Талибы* заявили о присоединении к ним брата бежавшего президента Гани

Брат бывшего президента Ашрафа Гани объявил о своей поддержке «Талибана»* (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года).

«Хашмат Гани, родной брат экс-президента Ашрафа Гани, присоединился к «Исламскому эмирату Афганистан» при содействии [племянника лидера союзной «Талибану» экстремистской сети «Хаккани» Сираджуддина Хаккани] Халилуррахмана Хаккани», — цитирует заявление 21 августа ТАСС.



Как отмечает афганский журналист Тахир Хан, поделившийся в своём Twitter видео «присяги», Хашмат Гани заявил о присоединении к «Талибану» в присутствии одного из лидеров исламистского движения Халила ур-Рехмана Хаккани и религиозного деятеля муфтия Махмуда Закира. Присутствовавшие пожали друг другу руки.