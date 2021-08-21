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Талибы* заявили о присоединении к ним брата бежавшего президента Гани

Брат бывшего президента Ашрафа Гани объявил о своей поддержке «Талибана»* (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года).

«Хашмат Гани, родной брат экс-президента Ашрафа Гани, присоединился к «Исламскому эмирату Афганистан» при содействии [племянника лидера союзной «Талибану» экстремистской сети «Хаккани» Сираджуддина Хаккани] Халилуррахмана Хаккани», — цитирует заявление 21 августа ТАСС.

Как отмечает афганский журналист Тахир Хан, поделившийся в своём Twitter видео «присяги», Хашмат Гани заявил о присоединении к «Талибану» в присутствии одного из лидеров исламистского движения Халила ур-Рехмана Хаккани и религиозного деятеля муфтия Махмуда Закира. Присутствовавшие пожали друг другу руки.

Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал в Абу-Даби. Как рассказали в посольстве России, он захватил с собой четыре автомобиля наличных.

Во время наступления «Талибана» президент Гани спешно покинул Кабул с машинами, полными денег. После этого вице-президент Амрулла Салех назвал себя легитимным главой государства. На родине Гани призвали арестовать за «продажу родины».

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Комментарии (2)

266081655
Бородатые няшки.... Правда, они милашки?
dragvs
У очередного SSJ100 в августе произошла разгермитизация салона при полете на заданном эшелоне, произведен экстренный спуск до высоты 3000 км.
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