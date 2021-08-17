Живой и легитимный. Вице-президент Афганистана призвал к сопротивлению талибам*

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя легитимным главой государства и призвал сопротивляться «Талибану» (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года).



«Я нахожусь внутри страны на законных основаниях», — написал 17 августа Амрулла Салех в Twitter.

Он напомнил, что согласно конституции страны в случае побега президента первый вице-президент становится исполняющим обязанности главы государства. Он добавил, что источник его легитимности — это сопротивление диктатуре. Салех пообещал «не прогибаться» под властью талибов.