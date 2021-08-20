«Набрали в чашу крови и совершили ритуал». В Приозерске арестованы обвиняемые в убийстве сатанисты

Уголовное дело об убийстве петербуржца возбудили в августе 2021-го, через пять лет после его исчезновения. Следы терялись у железнодорожной станции Приозерск.



По версии следствия, в дикий поход для ритуала во славу Сатаны к озеру Вуокса поехали пять человек, участников религиозно-мистического движения.



В сговор на убийство вступили Перевозчиковы-Хмурые и жители Балашихи Александр Трегубенко и Ольга Большакова. Они выбрали безлюдное место, взяли атрибутику и нож. В лесу, недалеко от залива Снежный озера Вуокса выкопали могилу и подготовили место для ритуала.

