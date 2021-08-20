«Набрали в чашу крови и совершили ритуал». В Приозерске арестованы обвиняемые в убийстве сатанисты

Уголовное дело об убийстве петербуржца возбудили в августе 2021-го, через пять лет после его исчезновения. Следы терялись у железнодорожной станции Приозерск.
По версии следствия, в дикий поход для ритуала во славу Сатаны к озеру Вуокса поехали пять человек, участников религиозно-мистического движения.
В сговор на убийство вступили Перевозчиковы-Хмурые и жители Балашихи Александр Трегубенко и Ольга Большакова. Они выбрали безлюдное место, взяли атрибутику и нож. В лесу, недалеко от залива Снежный озера Вуокса выкопали могилу и подготовили место для ритуала.
Потерпевший подъехал позже. На станции Приозерск его встретили Александр Перевозчиков-Хмурый и Ольга Большакова. Ночью четверка нанесла петербуржцу множественные удары ногами и руками по голове и телу, связали его руки и путем последовательных ритуальных действий нанесли ножом резаные повреждения шеи и, как следует из материалов уголовного дела, набрали в заранее подготовленную стеклянную чашу его кровь, прочитали ритуальную молитву, совершили обряд жертвоприношения. К этому моменту петербуржец был еще жив.
После ритуала Александр Трегубенко, по мнению следствия, повалил потерпевшего на землю и перерезал ему горло. Все четверо захоронили труп, а личные вещи петербуржца сожгли на костре. Нож выкинули в залив.
Как сообщили в пресс-службе судов Ленинградской области, Перевозчиковы-Хмурые арестованы до 11 октября 2021 года. Трегубенко и Большакову задержали и отправили в СИЗО в марте. Им также предъявили обвинение в убийстве москвички у карельской деревни Чёлмужи в июне 2021 года.