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СК задержал еще двоих по делу сатанистов, совершавших ритуальные убийства в Ленобласти. И показал следственный эксперимент

Следователи задержали еще двоих по делу сатанистов, убивавших в Ленобласти

Следователи задержали семейную пару Александра и Татьяну Перевозчиковых-Хмурых по делу о ритуальных убийствах, которые совершали сатанисты в Ленобласти. Об этом 20 августа сообщили в ГСУ СК РФ.

По версии следствия, Перевозчиковы-Хмурые участвовали в ритуальном убийстве жителя Петербурга Платона, который в августе 2016 года поехал с сатанистами в дикий поход под Приозерск.

«В лесном массиве вблизи станции Приозерск Ленинградской области соучастники избили мужчину и с помощью ножа совершили его убийство», — уточнили в СК.

Останки и одежду Платона нашли в 2021 году после проверки показаний на месте.

Перевозчиковым-Хмурым предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Суд изберет им меру пресечения. СК показал следственный эксперимент с участием подозреваемых.

Дело о ритуальных убийствах возбуждал Следственный комитет Карелии, который вышел на жителей Балашихи Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову. Их считают лидерами филиала Церкви тьмы, в который входили около тридцати человек, выяснила «Фонтанка».

Трегубенко и Большакова, задержанные изначально по делу о незаконном обороте наркотиков, были этапированы в Карелию, и в ходе дополнительных допросов признались в убийстве москвички в июне 2016 года. Они указали место ритуальной расправы у деревни Чёлмужи.

После карельского раскрытия Трегубенко и Большакову возили под Приозерск для поиска тела Платона. Кроме признательных показаний, пара назвала фамилии всех участников ритуальных походов, в которых были убиты москвичка и петербуржец. Перевозчиковы-Хмурые, предположительно, участвовали только в одном эпизоде, под Приозерском. Убийство женщины в Карелии, считает следствие, совершил Александр Трегубенко.

Следственный комитет официально подтвердил, что убийства были совершены в процессе ритуалов поклонения Сатане.

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Комментарии (9)

Вячеслав Рогожин
Да, поклонение персонажам вполне конкретного религиозного культа порой приводит к довольно печальным последствиям... Но что-то мне подсказывает, больше вреда от поклонения все же другому персонажу
Милая +
Страшная история.
Xodok1
ну и что? при Сталине ритуально принесли в жертву миллионы жизней включая самих верующих за веру в светлое будущее и ничего, никто до сих пор не понес ответственности
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