По версии следствия, Перевозчиковы-Хмурые участвовали в ритуальном убийстве жителя Петербурга Платона, который в августе 2016 года поехал с сатанистами в дикий поход под Приозерск.



«В лесном массиве вблизи станции Приозерск Ленинградской области соучастники избили мужчину и с помощью ножа совершили его убийство», — уточнили в СК.



Останки и одежду Платона нашли в 2021 году после проверки показаний на месте.



Перевозчиковым-Хмурым предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Суд изберет им меру пресечения. СК показал следственный эксперимент с участием подозреваемых.