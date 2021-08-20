По версии следствия, Перевозчиковы-Хмурые участвовали в ритуальном убийстве жителя Петербурга Платона, который в августе 2016 года поехал с сатанистами в дикий поход под Приозерск.
«В лесном массиве вблизи станции Приозерск Ленинградской области соучастники избили мужчину и с помощью ножа совершили его убийство», — уточнили в СК.
Останки и одежду Платона нашли в 2021 году после проверки показаний на месте.
Перевозчиковым-Хмурым предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Суд изберет им меру пресечения. СК показал следственный эксперимент с участием подозреваемых.
Дело о ритуальных убийствах возбуждал Следственный комитет Карелии, который вышел на жителей Балашихи Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову. Их считают лидерами филиала Церкви тьмы, в который входили около тридцати человек, выяснила «Фонтанка».
Трегубенко и Большакова, задержанные изначально по делу о незаконном обороте наркотиков, были этапированы в Карелию, и в ходе дополнительных допросов признались в убийстве москвички в июне 2016 года. Они указали место ритуальной расправы у деревни Чёлмужи.
После карельского раскрытия Трегубенко и Большакову возили под Приозерск для поиска тела Платона. Кроме признательных показаний, пара назвала фамилии всех участников ритуальных походов, в которых были убиты москвичка и петербуржец. Перевозчиковы-Хмурые, предположительно, участвовали только в одном эпизоде, под Приозерском. Убийство женщины в Карелии, считает следствие, совершил Александр Трегубенко.
Следственный комитет официально подтвердил, что убийства были совершены в процессе ритуалов поклонения Сатане.